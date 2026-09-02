Η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε πλάνα από την πρώτη προπόνηση της ομάδας στη Θεσσαλονίκη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη και την παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Ώρα για... δουλειά στο στρατόπεδο του Άρη! Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ δημοσίευσε σχετικό video με την πρώτη προπόνηση του Βασίλη Σπανούλη , μετά την ολοκλήρωση του «παραθύρου» του Αυγούστου.

Πέρα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, παρόντες ήταν και οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα και Γιώργος Τανούλης, όπως και ο GM, Νίκος Ζήσης.

Οι Θεσσαλονικείς συνόδευσαν το σχετικό video, γράφοντας: «Home sweet home».