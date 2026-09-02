Με το χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομίας μεικτή 4Χ100 από Μυριανθόπουλο, Σπανουδάκη, Γκαραγκάνη και Εμμανουηλίδου, «έπεσε» η αυλαία για τον ελληνικό στίβο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες με το χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία μεικτή 4X100μ., με τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, την Ραφαέλα Σπανουδάκη, τον Σωτήρη Γκαραγκάνη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που έτρεξαν με αυτή τη σειρά.

Οι Έλληνες δρομείς τερμάτισαν στη 3η θέση με χρόνο 41.74 χαρίζοντας στην Ελλάδα το 71ο μετάλλιο, σε όλα τα αθλήματα, στους φετινούς Μεσογειακούς Αγώνες. Στη 2η θέση τερμάτισε η Γαλλία με τους Σιγκέρ, Λοκουλί, Ζακέτ-Ντζόνγκ και Κολλετέν με χρόνο 41.50. Τη πρωτιά στη κούρσα και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία σε χρόνο 40.98, με τους Μάρεκ, Καντάρι, Καππελέτι και Παγκλιαρίνι. Εκτός μεταλλίων έμεινε η Τουρκία.

Η Ελλάδα, στο στίβο, συγκέντρωσε συνολικά στη διοργάνωση έξι μετάλλια , 5 ασημένια και ένα χάλκινο.

Παράλληλα, στο τελικό της δισκοβολίας, η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, έμεινε εκτός μεταλλίων, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με καλύτερη βολή στα 56.59μ.