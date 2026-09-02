Τιάγκο Νους: Ο... παρεξηγημένος «υδραυλικός» που έγραψε ιστορία στο Ηράκλειο και πιάνει λιμάνι

Ο Τιάγκο Νους «μάγεψε» σε μια διετία με τον ΟΦΗ, καθώς απέδειξε πως περισσότερο από τρελός είναι... παικταράς και είναι έτοιμος για το βήμα παραπάνω ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Μετά από δύο χρόνια που έλαμψε και έγραψε ιστορία με τη φανέλα του ΟΦΗ, ο Τιάγκο Νους είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του, το οποίο θα τον βρει στα μέρη μας, όμως θα μετακομίσει από το Ηράκλειο στον Πειραιά!

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την πώληση του Αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος με τις φοβερές εμφανίσεις του κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για μια θέση στο ερυθρόλευκο ρόστερ της σεζόν 2026-27.

Ο 25χρονος ακραίος επιθετικός, έπειτα από δύο εξαιρετικές χρονιές με την ασπρόμαυρη φανέλα, αποχωρεί έχοντας αφήσει πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη και πολλές στιγμές... μαγείας, με κορυφαίες τις κατακτήσεις των δύο τροπαίων επί εποχής Μιχάλη Μπούση και την πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League, έχοντας αγωνιστεί ως βασικός και στα δύο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά και έχοντας σκοράρει στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.

Ο τρελός «μάγος» που έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΟΦΗ

Ο δεξιοπόδαρος αριστερός εξτρέμ έκανε το πρώτο του βήμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για λογαριασμό του ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, και δεν άργησε να γίνει βαρόμετρο για τους Κρητικούς.

Ποδοσφαιριστής με μαχητικότητα και εκρηκτικότητα, εξαιρετικός στο ένας εναντίον ενός, με ευχέρεια στο σκοράρισμα και ουσία στο παιχνίδι του, όπως φαίνεται από τα 12 γκολ και τις 6 ασίστ σε 33 εμφανίσεις του, όντας ένας από τους παίκτες που ηγήθηκαν στην επιστροφή του Ομίλου σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ύστερα από 35 χρόνια.

Το τρόπαιο μπορεί να μην ήρθε εκείνη τη φορά, όμως ο «υδραυλικός» από το Κανουέλας του Μπουένος Άιρες ήταν το μεγάλο κέρδος εκείνης της χρονιάς και με τις εμφανίσεις του «κέρδισε» τον κόσμο και μαζί τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ έκανε ένα σπουδαίο δώρο για τα 100 χρόνια του Ομίλου, καθώς υλοποίησε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του. Ο ιδιοκτήτης των Κρητικών επένδυσε πάνω από 800.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον Νους και, από την πλευρά της, η Αρχεντίνος Τζούνιορς κράτησε ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του βραχύσωμου (1,72 μ.) winger.

Φυσικά, εκτός από την ποδοσφαιρική του ποιότητα, ο Νους άφησε το στίγμα του και για την (ποδοσφαιρική) «τρέλα» του. Είναι χαρακτηριστικό πως, αν και εξτρέμ, σε δύο χρονιές με τον Όμιλο δέχτηκε 34 κάρτες: 27 «απλές» κίτρινες, έξι δεύτερες κίτρινες και μία απευθείας κόκκινη.

Για το καλό του Νους, αλλά και του ΟΦΗ, στη δεύτερη χρονιά του βρήκε έναν προπονητή που κατάφερε να τον διαχειριστεί και να πάρει το καλύτερο από αυτόν. Τον Χρήστο Κόντη.

Ο «παρεξηγημένος» και η αγκαλιά με τη μητέρα του στη σπουδαιότερη βραδιά της καριέρας του

Ήταν 3 Δεκεμβρίου του 2025, όταν, έπειτα από μια άνευ σημασίας (εν τέλει) ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Χρήστος Κόντης μίλησε για αυτήν την... περιβόητη «τρέλα» του Νους, ύστερα από ακόμη ένα ξέσπασμα θυμού του Αργεντινού.

«Ο Νους είναι ένα παιδί λίγο παρεξηγημένο. Τον κυνηγούν όλοι, έχει μια “τρέλα” μέσα του, αλλά κι αυτός πρέπει να μάθει, μέσα από τη δική μας στάση, να είναι λιγότερο ευέξαπτος. Έχει ταλέντο και πρέπει να τον εντάξουμε σε συγκεκριμένα ποδοσφαιρικά πλαίσια», είχε δηλώσει ο Έλληνας τεχνικός.

Τελικά, ο Κόντης κατάφερε να τον εντάξει σε αυτό το πλαίσιο και να πάρει το 100% από εκείνον στα κρίσιμα σημεία, με αποκορύφωμα τον τελικό του Κυπέλλου. Στον τελικό του Απριλίου, ο Νους μάς «χάρισε» τη φωτογραφία της βραδιάς.

Μόλις ο Αργεντινός «υπέγραψε» την ανατροπή επί του ΠΑΟΚ, έτρεξε προς το πέταλο και σκαρφάλωσε στα κάγκελα. Οι περισσότεροι θεώρησαν πως επρόκειτο για ακόμη μία «έκρηξη» αυτής της... τρέλας, η οποία, φυσικά, του κόστισε ακόμη μία κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν διαφορετική, καθώς έτρεξε και αγκάλιασε τη μητέρα του, η οποία ταξίδεψε από την πατρίδα τους για να τον δει να αγωνίζεται στο σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του, μέχρι το επόμενο.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Να πανηγυρίζω το Κύπελλο δίπλα στη μαμά και στην οικογένειά μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι», ανέφερε ο Νους, εμφανώς συγκινημένος, λίγο μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου του επί ευρωπαϊκού εδάφους, σε μια εικόνα διαφορετική από τον σκληροτράχηλο «τρελό» που έχουμε συνηθίσει.

«Είναι μεγάλη η περηφάνια για όλη την οικογένεια. Από πέντε χρονών τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη, να κατακτά το Κύπελλο και να ζει τέτοιες στιγμές», είπε από την πλευρά της η μητέρα του Νους. Αξιοσημείωτο είναι πως ο Αργεντινός είναι ένα παιδί που έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση τόσο με τη μαμά του όσο και, γενικότερα, με την οικογένειά του, στην οποία έχει αφιερώσει και πολλά από τα τατουάζ του.

Ο Νους, έπειτα από 72 εμφανίσεις, με 10 ασίστ και 24 γκολ, εκ των οποίων το ένα στον ιστορικό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ, και έχοντας σηκώσει τόσο αυτό το τρόπαιο όσο και το Super Cup, αποχωρεί θέλοντας να αποδείξει πως είναι έτοιμος να συνεχίσει να κάνει τη διαφορά και στην... επόμενη πίστα.