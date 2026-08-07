Πρόωρος αποκλεισμός για το δίδυμο Σάκκαρη - Βέκιτς στο Τορόντο

Η Μαρία Σάκκαρη και η Ντόνα Βέκιτς ηττήθηκαν με 2-6, 2-6 από τις Σιε και Οσταπένκο και αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο του διπλού στο WTA 1000 του Τορόντο.

Σύντομη αποδείχθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο ταμπλό του διπλού στο WTA 1000 του Τορόντο, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια και η Ντόνα Βέκιτς υποχρεώθηκαν σε ήττα από τις Σου-Γουέι Σιε και Γέλενα Οσταπένκο με 2-0 σετ (6-2, 6-2).

Η Ελληνίδα και η Κροάτισσα είχαν εξαρχής δύσκολη αποστολή απέναντι στις Νο5 του ταμπλό, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και πήραν την πρόκριση έπειτα από αναμέτρηση διάρκειας περίπου 85 λεπτών.

Το πρώτο σετ σημαδεύτηκε από ολιγόλεπτη διακοπή λόγω βροχής (στο τρίτο game), γεγονός που δεν στάθηκε αρκετό να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Οι Σιε και Οσταπένκο διατήρησαν τον έλεγχο, επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν εύκολα στο 6-2.

Su-Wei teaches Maria Sakkari how to finish at the net 🎯 pic.twitter.com/XaqeBBF9OX August 6, 2026

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στο δεύτερο σετ. Σιε και Οσταπένκο προηγήθηκαν με 3-1 στα games, απέκρουσαν δύο διαδοχικά break points στο έκτο game και στη συνέχεια πέτυχαν νέο break, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη πριν ολοκληρώσουν το παιχνίδι με δεύτερο 6-2.

Μετά την πρόκριση, οι Σιε και Οσταπένκο θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο γύρο το νικητήριο δίδυμο της αναμέτρησης Αντρεέσκου/Κρος – Άικερι/Γκλίσον.

Η Μαρία Σάκκαρη στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή της στο μονό του τουρνουά, όπου στον τρίτο γύρο θα βρεθεί απέναντι στην Κόκο Γκοφ με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16».