Εθνική Ελλάδας: Η εξέδρα που θα καταλάβουν οι 2.000 Έλληνες οπαδοί (vid)

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Η εξέδρα που θα καταλάβουν οι 2.000 Έλληνες οπαδοί (vid)

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Στην WWK Arena οι οπαδοί της Εθνικής ομάδας θα ξεπεράσουν τις 2.000. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Η Εθνική δεν θα είναι μόνη της ούτε στο Άουγκσμπουργκ. Από τη στιγμή, άλλωστε, που παίζει στη Γερμανία δεν θα μπορούσαν να μην κινητοποιηθούν οπαδοί από την Ελλάδα, αλλά κυρίως οι ομογενείς μας.

Στην WWK Arena θα βρεθούν οργανωμένα 2.000 Έλληνες φίλαθλοι κι αρκετοί ακόμα θα είναι διάσπαρτοι σε άλλες θύρες.

Το Gazzetta παρουσιάζει πλάνο με την τελευταία προπόνηση της Εθνικής, όπως και τη γωνιά του γηπέδου που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Έλληνες οπαδοί.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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