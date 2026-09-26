Εθνική Ελλάδας: Η εξέδρα που θα καταλάβουν οι 2.000 Έλληνες οπαδοί (vid)
Η Εθνική δεν θα είναι μόνη της ούτε στο Άουγκσμπουργκ. Από τη στιγμή, άλλωστε, που παίζει στη Γερμανία δεν θα μπορούσαν να μην κινητοποιηθούν οπαδοί από την Ελλάδα, αλλά κυρίως οι ομογενείς μας.
Στην WWK Arena θα βρεθούν οργανωμένα 2.000 Έλληνες φίλαθλοι κι αρκετοί ακόμα θα είναι διάσπαρτοι σε άλλες θύρες.
Το Gazzetta παρουσιάζει πλάνο με την τελευταία προπόνηση της Εθνικής, όπως και τη γωνιά του γηπέδου που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Έλληνες οπαδοί.
Δείτε το βίντεο
🇬🇷🔥 Εικόνες από την τελευταία προπόνηση της Εθνικής και η γωνία που θα καταλάβουν οι 2.000 Έλληνες φίλαθλοι στο Άουγκσμπουργκ! pic.twitter.com/6vqpONTyic— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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