Ηχηρή ήταν η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Τορόντο. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-2 της Ζεϊνέπ Σονμέζ, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά και προκρίθηκε στις "32" όπου θ' αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ.
Το σερί 5-0 games έβαλε τις βάσεις στο πρώτο σετ
Η αναμέτρηση ξεκίνησε νωθρά για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ζεϊνέπ Σονμέζ μπήκε ορμητικά, με αποτέλεσμα να βρει πολύ γρήγορα break στο σερβίς της Ελληνίδας και να πάρει προβάδισμα δύο games (2-0).
Βέβαια, η... απάντηση της 30χρονης τενίστρια ήταν πολύ ηχήρή. Η Σάκκαρη με 5-0 σερί games, εκ των οποίων τα δύο breaks, κατάφερε να φτάσει μία... ανάσα από την κατάκτηση του σετ.
Σε εκείνο το σημείο, η Τουρκάλα τενίστρια έσπασε το σερβίς της αντιπάλου της μιας και κράτησε το service game της (5-3). Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο game η Νο.29 του ταμπλό, αν και έχασε τρία set points και έσβησε ένα break point κατάφερε να κλείσει το σετ με 6-3 και να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση.
Ελληνική κυριαρχία στο δεύτερο σετ και πρόκριση
Στο δεύτερο σετ η Μαρία Σάκκαρη έκανε ιδανική αρχή! Η Ελληνίδα τενίστρια στο πρώτο service game της Ζεϊνέπ Σονμέζ βρήκε το break και πολύ γρήγορα απέκτησε απόσταση δύο games (2-0).
H τενίστρια από την Τουρκία κράτησε στη συνέχεια το σερβίς της (2-1), ωστόσο δέχθηκε ακόμη ένα σερί από τη Μαρία Σάκκαρη. Η 30χρονη έκανε ένα σερί 3-0 και έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ και συνάμα τη νίκη.
Αυτό που κατάφερε να κάνει μόνο η Σονμέζ ήταν απλά να μειώσει στο 7ο game την απόσταση, σβήνοντας παράλληλα και δύο match points της Ελληνίδας (5-2). Στο αμέσως επόμενο game, όμως, η Σάκκαρη έκλεισε το σετ με 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη.
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