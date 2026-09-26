Παναθηναϊκός: Εκανε airball σε βολή ο Ρογκαβόπουλος

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Παναθηναϊκός: Εκανε airball σε βολή ο Ρογκαβόπουλος

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Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν μπόρεσε να σημαδέψει το καλάθι του ΠΑΟΚ και έκανε airball σε βολή.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν τη δική τους «μάχη» στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ Ελλάδας. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στον τελικό και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή (27/09, 20:00) στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 22-14, ενώ απέμενε 1 λεπτό και οχτώ δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, κέρδισε βολές.

Η δεύτερή του, ήταν εύστοχη, όμως την προσπάθειά του στην πρώτη θα θέλει να τη... ξεχάσει σύντομα, μιας και δεν μπόρεσε να σημαδέψει το καλάθι και έκανε airball.

Δείτε τη φάση

@Photo credits: eurokinissi
     

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