Παναθηναϊκός: Εκανε airball σε βολή ο Ρογκαβόπουλος
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν τη δική τους «μάχη» στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ Ελλάδας. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στον τελικό και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή (27/09, 20:00) στο «Ανδρέας Παπανδρέου».
Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 22-14, ενώ απέμενε 1 λεπτό και οχτώ δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, κέρδισε βολές.
Η δεύτερή του, ήταν εύστοχη, όμως την προσπάθειά του στην πρώτη θα θέλει να τη... ξεχάσει σύντομα, μιας και δεν μπόρεσε να σημαδέψει το καλάθι και έκανε airball.
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