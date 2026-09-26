Ο Τσέντι Όσμαν δίνει την πρώτη του... παράσταση απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα... ξίφη τους στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00).

Από τους Θεσσαλονικείς ο παίκτης που ξεχώρισε με το... καλησπέρα σας δεν ήταν άλλος από τον πρώην παίκτη του Τριφυλλιού, Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ κόντρα στους «πράσινους», ενώ γρήγορα εξελίχθηκε σε πρώτο σκόρερ της ομάδας σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Με εκείνον ενορχηστρωτή μάλιστα, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έτρεξε ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων με τους Φόστερ και Αλεξάντερ να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες για να κλείσει ο ΠΑΟΚ την περίοδο με το προβάδισμα (15-24).