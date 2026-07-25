O Παγώνης κατέκτησε τον τίτλο στο Kitz Rising U15 της Αυστρίας
Ο Ραφαήλ Παγώνης τελείωσε τη δουλειά, κατακτώντας τον τίτλο στο Kitz Rising U15 της Αυστρίας, που φιλοξενήθηκε στο Κιτζμπούχελ, που έγινε παράλληλα με το ATP 250 Generali Open.
Ο 14χρονος Παγώνης στον τελικό επικράτησε επί του Αιγύπτιου, Μοχάμεντ Τζενιντί με 4-2, 3-4(6), 4-3(4), 4-2, κατακτώντας τον τίτλο. Το νέο ανατέλλον αστέρι του ελληνικού τένις, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το δυνατό τουρνουά U15, που διοργάνωσε η Red Bull.
Στο invitational τουρνουά του Κιτζμπούχελ αγωνίστηκαν έξι από τους καλύτερους παίκτες παγκοσμίως στην κατηγορία των 15 ετών και ήταν μια ακόμα σημαντική επιτυχία για τον Παγώνη.
Όπως είπε μετά τη νίκη του, ακολουθεί η συμμετοχή του στο Summer Cups, όπου θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα Αγοριών U16 στη Ρόδο (29-31 Ιουλίου), ενώ μετά θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές.
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