Ραστόντερ: «Μεγάλη χαρά, μπορούσα και δεύτερο γκολ»

Ο φορ του Παναθηναϊκού Ελμίν Ραστόντερ μίλησε για την πρόκριση επί της Πάκσι.

Ο Ελμίν Ραστόντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό.

Με το γκολ του Σκοπιανού φορ στο 85' το τριφύλλι ισοφάρισε 2-2 τους Ούγγρους, πήρε την πρόκριση και στο τέλος του ματς ο ταλαντούχος επιθετικός δήλωσε: «Ήταν πολύ μεγάλη χαρά, ήταν το πρώτο γκολ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας και είχα και άλλη μια ευκαιρία. Θα ήμουν πιο χαρούμενος αν είχα σκοράρει και δεύτερο γκολ.

Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχτήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε , θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τη συνέχεια.

Στον πρώτο αγώνα χάσαμε πολλές ευκαιρίες, αν αυτές τις είχαμε μετατρέψει σε γκολ, θα ήταν διαφορετικός ο αποψινός αγώνας. Όμως, πιστεύω αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα».