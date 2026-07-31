Βαθμολογία UEFA: Πολύτιμοι βαθμοί με τις δυο προκρίσεις!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν σημαντικές προκρίσεις και έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ευρωπαϊκές τους αποστολές, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα, ενώ παράλληλα πρόσφεραν σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», έχοντας ως παρακαταθήκη το 3-2 του πρώτου αγώνα, επικράτησε ξανά της Ντιναμό Κιέβου και με συνολικό σκορ 5-3 σφράγισε την παρουσία του στην επόμενη φάση του Europa League.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, αλλά στο φινάλε λύγισε την Πάκσι. Οι «Πράσινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο ΟΑΚΑ, όμως το υπέρ τους 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία αποδείχθηκε αρκετό, με το γκολ του Έλμιν Ράστοντερ στο 85ο λεπτό να αποδεικνύεται καθοριστικό.

Οι δύο προκρίσεις απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία (42.825) και τη 10η Τσεχία (43.425), στη μάχη για την περαιτέρω αναρρίχηση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 47.175

10. Τσεχία 43.425

11. Πολωνία 42.825

12. Ελλάδα 41.112

13. Δανία 35.181

14. Νορβηγία 33.912