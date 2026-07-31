Βαθμολογία UEFA: Πολύτιμοι βαθμοί με τις δυο προκρίσεις!
Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ευρωπαϊκές τους αποστολές, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα, ενώ παράλληλα πρόσφεραν σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά», έχοντας ως παρακαταθήκη το 3-2 του πρώτου αγώνα, επικράτησε ξανά της Ντιναμό Κιέβου και με συνολικό σκορ 5-3 σφράγισε την παρουσία του στην επόμενη φάση του Europa League.
Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, αλλά στο φινάλε λύγισε την Πάκσι. Οι «Πράσινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο ΟΑΚΑ, όμως το υπέρ τους 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία αποδείχθηκε αρκετό, με το γκολ του Έλμιν Ράστοντερ στο 85ο λεπτό να αποδεικνύεται καθοριστικό.
Οι δύο προκρίσεις απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία (42.825) και τη 10η Τσεχία (43.425), στη μάχη για την περαιτέρω αναρρίχηση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
Η βαθμολογία της UEFA
9. Τουρκία 47.175
10. Τσεχία 43.425
11. Πολωνία 42.825
12. Ελλάδα 41.112
13. Δανία 35.181
14. Νορβηγία 33.912
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