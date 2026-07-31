Νίστρουπ: «Μπράβο στους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο κι έκαναν τη διαφορά»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του 2-2 του Παναθηναϊκού με την Πάκσι και της πρόκρισης των «πρασίνων».

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν ικανοποιημένος με την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι με την ισοπαλία 2-2 που πήρε στο ΟΑΚΑ έναντι των Ούγγρων μετά κόπων και βασάνων, αλλά όχι με την εικόνα της ομάδας του.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως στο πρώτο μέρος εκείνη δεν ήταν καθόλου καλή, αφού δεν είχε ποιότητα με τη μπάλα στα πόδια κι έδωσε πολλές στατικές φάσεις χωρίς λόγο με αποτέλεσμα να δεχθεί αρκετές τελικές.

Σχετικά με τη διαιτησία και την έλλειψη VAR, εκείνος τόνισε πως η γνώμη του είναι πως θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά όπως η ομάδα του μπορεί να στάθηκε άτυχη σήμερα που δεν υπήρχε, έτσι μπορεί να θεωρηθεί πως στάθηκε τυχερή στη ρεβάνς.

Τέλος, αναφορικά με τυχόν μεταγραφικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί τώρα που γνώρισε καλύτερα την ομάδα του, ο Νίστρουπ τόνισε πως έχουν ήδη γίνει πολλά από την πλευρά της ομάδας, ότι είναι σε επικοινωνία πάντα με τον τεχνικό διευθυντή και ότι η δουλειά του είναι να βελτιώνει τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για τα τεχνητά τρανζίσιον που προσπάθησε να δημιουργήσει η ομάδα στο πρώτο μέρος και τι χρειάζεται ακόμη για το εμφανίζει περισσότερο αυτό:

«Δεν παίξαμε καλά στο πρώτο μέρος, όταν η Πάκσι κλεινόταν. Κάναμε λάθη, δεν ήμασταν άνετοι με τη μπάλα, παρά μόνο όταν φτάναμε στο δικό τους μισό. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δώσαμε πολλές ευκαιρίες και επικίνδυνες καταστάσεις στους αντιπάλους. Ήταν απαράδεκτο αυτό. Υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε όπως όλοι ξέρουν και αυτό θα κάνουμε».

Για τη μη χρήση VAR σε γήπεδα που γίνεται και τα γκολ της Πάκσι που δεν θα μετρούσαν:

«Βέβαια με την ίδια λογική ίσως κι εμείς ήμασταν τυχεροί για το ότι δεν καταλογίστηκε ένα πέναλτι κατά μας στο πρώτο ματς. Προφανώς και θα έπρεπε να υπάρχει VAR στα προκριματικά αυτά, όπως σε όλες τις διοργανώσεις. Όταν παίζεις σε όλα τα άλλα ματς με VAR, έτσι θα έπρεπε να γίνεται εδώ. Και οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Πλέον, έχουν συνηθίσει κι εκείνο να είναι σε ματς που υπάρχει και τέτοιο και όταν συμβαίνει διαφορετικά δεν είναι άνετοι. Η προσωπική μου απόψε είναι ότι το VAR έπρεπε να υπάρχει παντού ή πουθενά».

Για το τι δεν πήγε καλά

«Η ποιότητα που είχαμε με τη μπάλα στην κατοχή μας δεν ήταν καλή. Δώσαμε πολλές στατικές φάσεις χωρίς λόγο στο πρώτο μέρος. Χάσαμε τον ρυθμό μας και τους δώσαμε την ευκαιρία να βρουν στατικές φάσεις, που είναι πολύ καλοί. Υπάρχουν πράγματα που υπάρχουν και θα βελτιωθούν. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ την τελειότητα. Έχουμε αλλάξει πολλούς παίκτες. Πρέπει να «συνδεθούν» οι καινούργιοι παίκτες μεταξύ τους. Από τον καιρό που ήμουν στην Κοπεγχάγη, αυτό που ξέρω είναι πως αυτά τα ματς των προκριματικών είναι τα δυσκολότερα. Όπως είπα και στους παίκτες, στα τελευταία 30 λεπτά τους στριμώξαμε. Μπράβο στους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και έκαναν τη διαφορά».

Για το γκολ με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τις καθυστερήσεις:

«Δεν ξέρω αν θα κάνει γρηγορότερο το ποδόσφαιρο, ωστόσο θα είναι πιο δίκαιο. Εγώ λέω στους παίκτες μου πως αν δεν δεχθείς ένα σπρώξιμο και πέσεις, πρέπει να σηκωθείς. Μου αρέσει ο κανόνας προσωπικά και θα κάνουμε τα πάντα για να μην καθυστερούμε ή μένουμε κάτω. Σαν προπονητής θα μου είναι δύσκολο να δεχθώ μία τέτοια ποινή και να μείνει η ομάδα μου με δέκα παίκτες».

Για το αν λείπει κάτι από το ρόστερ που πρέπει να βρεθεί με μεταγραφή:

«Είναι λογικό να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις τώρα. Δεν θα κάνω σχόλιο. Ρωτήστε τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Ο προπονητής πρέπει να κάνει καλύτερους τους ποδοσφαιριστές που διαθέτει. Αυτή είναι η δουλειά του. Συζητήσαμε συνέχεια με τον Κοτσόλη και για να είμαι δίκαιος, έχουν ήδη κάνει πολλά πράγματα και θα ήταν άδικο από μέρους μου να ζητήσω κι άλλα. Αλλά είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία».

Για το πώς είναι να δουλεύεις για τον Παναθηναϊκό και για την κατάκτηση του Conference League:

«Όλοι έχουμε όνειρα, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας τη Σόφια. Δεν είναι ώρα να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα που θέλουμε και να δούμε το επόμενο παιχνίδι.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, έπειτα από τον καιρό μου στην Κοπεγχάγη, έκανα πολλές σκέψεις για το επόμενο βήμα μου. Όταν είδα την ευκαιρία να έρθω στον Παναθηναϊκό και να τον επαναφέρω εκεί που ανήκει σκέφτηκα πως δεν θα υπήρχε καλύτερη ευκαιρία για έναν προπονητή. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, δέχομαι την πίεση».

Από την πλευρά του, ο προπονητής των Ούγγρων κ. Μπόγκναρ δήλωσε σε μία αρχική του τοποθέτηση πως ο Παναθηναϊκός πήρε άξια την πρόκριση όντας η καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα στα δύο ματς και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στη διοργάνωση.