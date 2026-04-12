Σίνερ: Πρωταθλητής στο Μόντε Κάρλο και ξανά Νο.1 στον κόσμο
Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο Monte Carlo Masters, επικρατώντας του Κάρλος Αλκαράθ με 7-6(5), 6-3. Με αυτή τη νίκη, ο 24χρονος Ιταλός επέστρεψε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.
FOUR. Straight. Masters. 🏆🏆🏆🏆@janniksin defeats Alcaraz 7-6 6-3 to claim his biggest clay‑court title and will return to World No.1 on Monday 🤯#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7O9xTWfSuu— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
Ο Σίνερ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία το 2026, φτάνοντας τους τρεις τίτλους μέσα στη χρονιά, μετά τις επιτυχίες του στο Indian Wells Masters και το Miami Open. Παράλληλα, αυτός είναι ο πρώτος του τίτλος σε χωμάτινο Masters 1000.
Στην παγκόσμια κατάταξη, ο Σίνερ βρίσκεται πλέον στην κορυφή με 13.350 βαθμούς και εντυπωσιακό σερί 22 νικών (με μόλις ένα χαμένο σετ), ενώ ακολουθεί ο Αλκαράθ με 13.240 βαθμούς.
Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διήρκησε περίπου 75 λεπτά. Ο Αλκαράθ προηγήθηκε με break (2-0), όμως ο Σίνερ αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και παίρνοντας σταδιακά τον έλεγχο. Παρά τις χαμένες ευκαιρίες για break, κατάφερε να επιβληθεί στο κρίσιμο σημείο και να κατακτήσει το σετ με 7-6(5).
Στο δεύτερο σετ, ο Ιταλός βρέθηκε ξανά πίσω (1-3), αλλά από εκείνο το σημείο και μετά κυριάρχησε πλήρως. Με πέντε συνεχόμενα games, ανέτρεψε την κατάσταση και «σφράγισε» τη νίκη του έπειτα από 2 ώρες και 15 λεπτά αγώνα.
