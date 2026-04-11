Νέα τιτανομαχία Αλκαράθ και Σίνερ για τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο και το Νο.1

Ο πρώτος τελικός ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ μέσα στο 2026, θα γίνει το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα στο Μόντε Κάρλο, όπου παίζεται και το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η είδηση θα ήταν να «έσπαγε» το ζευγάρι του τελικού ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ στο Masters του Μόντε Κάρλο.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε και το Big 2, που κυριαρχεί από το 2024 στο tour, έκλεισε ραντεβού για το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4, 16:00) στο πρώτο χωμάτινο Masters της σεζόν.

Αρχικά, ο Γιάνικ Σίνερ μέσα σε 82 λεπτά τελείωσε τον ημιτελικό του απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικράτησε με 6-1, 6-4 φθάνοντας στην 8η διαδοχική νίκη επί του Γερμανού.

Αμέσως μετά ο Κάρλος Αλκαράθ έκαμψε την αντίσταση του Μονεγάσκου, Βαλεντίν Βασερό με 6-4, 6-4, στον δρόμο υπεράσπισης του τίτλου του στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Ο Σίνερ θα παίξει στον 36ο τελικό της καριέρας του, διεκδικώντας τον 27ο τίτλο του, τον 1ο σε χωμάτινο Masters. Ο 24χρονος Ιταλός πάει για τον 4ο διαδοχικό του τίτλο σε Masters, πέρυσι στο Παρίσι και φέτος στο Indian Wells και στο Miami Open!

O Αλκαράθ μετά τις αποτυχίες του στο Indian Wells και στο Miami Open, επιστρέφει σε τελικό. Ο 22χρονος Ισπανός θα αγωνιστεί στον 35ο τελικό της καριέρας του και θα διεκδικήσει-επίσης- τον 27ο τίτλο του και 3ο μέσα στο 2026 μετά το Australian Open και την Ντόχα.

Στη μάχη για το Νο.1

Παράλληλα στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων θα παιχθεί και το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Σίνερ μετά το «Sunshine Double» και την κατάκτηση των τίτλων στο Indian Wells και στο Miami Open, όχι απλά μείωσε τη διαφορά από τον Αλκαράθ, αλλά έχει την ευκαιρία να τον ξεπεράσει, έστω και οριακά στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Jannik Sinner after beating Zverev to reach 1st Monte Carlo final



“First final here. What does that mean? Particularly after such a quick turnaround from the Sunshine Double. You didn’t have much time to prepare.”



Jannik: “No I didn’t but I’m very very happy. We came here… pic.twitter.com/Tzn2qRxBah — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026

Ο Σίνερ με νίκη στο Μόντε Κάρλο θα φθάσει στους 13.400β., θα αφήσει πίσω του τον Αλκαράθ (13.240β.) και μετά τις 3 Νοεμβρίου 2025, θα βρεθεί ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Τα επτά διαδοχικά τους ραντεβού σε τελικούς

Θα είναι η 17η συνάντησή τους στο tour, με το σκορ να είναι στο 10-6 υπέρ του Αλκαράθ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι προηγούμενες επτά συναντήσεις τους ήταν σε τελικούς κι εδώ η προϊστορία είναι υπέρ του Ισπανού (5-2).

Ας τους θυμηθούμε

2025

ATP Finals

US Open

Aλκαράθ - Σίνερ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

Masters Σινσινάτι

Aλκαράθ - Σίνερ 5-0, αποχώρηση Σίνερ

Wimbledon

Σίνερ - Αλκαράθ 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Roland Garros

Masters Ρώμης

Αλκαράθ - Σίνερ 7-6(5), 6-1

2024

Πεκίνο