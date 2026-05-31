Αμπέλ Φερέιρα: Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ έσπασε τα κοντέρ σε κάρτες
Ο Αμπέλ Φερέιρα είναι ένας παθιασμένος προπονητής και στη Βραζιλία φαίνεται ότι έβγαλε όλο τον εκρηκτικό του εαυτό. Ο 47χρονος (22/12/78) πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα δεν είχε δώσει δικαιώματα, αλλά με την Παλμέιρας έσπασε τα κοντέρ σε κάρτες.
Στον σημερινό αγώνα πρωταθλήματος εντός έδρας με την Τσαπεκοένσε αντίκρισε κίτρινη κάρτα στον πάγκο για διαμαρτυρία. Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, λοιπόν, ο Πορτογάλος τεχνικός συμπλήρωσε 100 κάρτες με την Παλμέιρας! Ένα ιστορικό ρεκόρ για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
Σε 433 αγώνες με την Παλμέιρας ο Φερέιρα έχει δει 86 κίτρινες και 14 κόκκινες! Ούτε λατινοαμερικάνος στόπερ πολλών δεκαετιών πριν δεν θα είχε στην καριέρα του τόσες κάρτες. Μία κάρτα ανά 4,3 παιχνίδια για προπονητή, μόνο συχνό φαινόμενο δεν είναι!
Abel Ferreira chega a 100 cartões no comando do Palmeiras 🟨🟥
Punido mais uma vez pela arbitragem, o técnico português atinge a marca centenária no futebol brasileiro: são 86 amarelos e 14 vermelhos.#Palmeiras #AbelFerreira #Brasileirao #ge #Futebol
📷: Marcos Ribolli pic.twitter.com/qTYSGd6gjy— ge (@geglobo) May 31, 2026
