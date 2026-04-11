Οι Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκλεισαν στο 2-0 το tie με τη Ν. Αφρική και η εθνική ομάδα θα επιστρέψει από την Μπάνια Λούκα με την άνοδο στην 1η Κατηγορία του Billie Jean King Cup.

Αποστολή εξετελέσθη για την εθνική ομάδα τένις γυναικών στην Μπάνια Λούκα, με τις Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ να πετυχαίνουν τις δύο απαραίτητες νίκες στο tie με τη Νότια Αφρική και η Ελλάδα να εξασφαλίζει ένα από τα δύο εισιτήρια ανόδου στο Group I του Billie Jean King Cup.

Μετά τις τέσσερις νίκες στον Ά όμιλο η Ελλάδα αντιμετώπισε το Μ. Σάββατο (11/4) τη Νότια Αφρική (2η στον Β' Όμιλο) στον τελικό ανόδου από το Group II της Ευρωαφρικανικής ζώνης, που φιλοξενήθηκε στην πόλη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Και η εθνική ομάδα τα κατάφερε περίφημα, με τη Σάκκαρη και την Παπαμιχαήλ να κλείνουν από τα μονά την υπόθεση ανόδου στην 1η Κατηγορία.

Αρχικά η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Νο.163) νίκησε την Ισαμπέλα Κρούγκερ με 6-2, 6-3 για το 1-0 στη σειρά. Ακολούθησε η Μαρία Σάκκαρη, που επικράτησε επί της Ζανί Βαν Ζιλ (Νο.1109) με 6-4, 6-1 για να ολοκληρωθεί και η σειρά αγώνων, καθώς δεν έγινε το παιχνίδι στο διπλό.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για 3η φορά στην 1η Κατηγορία του Billie Jean King Cup και το 2027 θα έχει την ευκαιρία να επιδιώξει κάτι παραπάνω από την απλή συμμετοχή, την άνοδο στο γκρουπ των Qualifiers.

Το 2ο εισιτήριο ανόδου από την Μπάνια Λούκα εξασφάλισε η Βουλγαρία, επικρατώντας επί της Κύπρου με 2-0 νίκες.

