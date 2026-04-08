Billie Jean King Cup: Έκανε το 3x3 η Team Hellas κόντρα στην Αυστρία
Όπως και τη Μ. Τρίτη (7/4), έτσι και τη Μ. Τετάρτη (8/4), Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισαν την τρίτη συνεχόμενη ελληνική νίκη αυτή τη φορά απέναντι στην Αυστρία.
Την αρχή έκανε η Παπαμιχαήλ που επικράτησε της Κλαούντια Γκασπάροβιτς με 6-4, 6-4, σημειώνοντας την τρίτη σερί νίκη της στο τουρνουά, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη.
Η Ελληνίδα τενίστρια, αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ απέναντι στην Εκατερίνα Περελίγκινα, στη συνέχεια δεν παραχώρησε ούτε game και με 7-6(4), 6-0 έκανε το 2-0 για την Ελλάδα.
Η Αυστριακή προηγήθηκε με 2-0 στην αναμέτρηση, με τη Σάκκαρη να κατακτά τα επόμενα τέσσερα games (4-2). Η Περελίγκινα επέμεινε και με δύο σερί games ισοφάρισε σε 4-4. Το σετ κρίθηκε στο tie-break εκεί όπου η Σάκκαρη το κέρδισε με 7-4, ενώ αμέσως μετά με ένα επιβλητικό σετ πήρε τη νίκη.
Η Ελλάδα τη Μ. Πέμπτη (9/4) έχει ρεπό, ενώ τη Μ. Παρασκευή (10/4) θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο τελευταίο της παιχνίδι για τη φάση των ομίλων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.