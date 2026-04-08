Η Εθνική ομάδα γυναικών κέρδισε και την Αυστρία, κάνοντας το 3 στα 3 στη φάση των ομίλων για την πρώτη κατηγορία του Billie Jean King Cup.

Όπως και τη Μ. Τρίτη (7/4), έτσι και τη Μ. Τετάρτη (8/4), Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισαν την τρίτη συνεχόμενη ελληνική νίκη αυτή τη φορά απέναντι στην Αυστρία.

Την αρχή έκανε η Παπαμιχαήλ που επικράτησε της Κλαούντια Γκασπάροβιτς με 6-4, 6-4, σημειώνοντας την τρίτη σερί νίκη της στο τουρνουά, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ απέναντι στην Εκατερίνα Περελίγκινα, στη συνέχεια δεν παραχώρησε ούτε game και με 7-6(4), 6-0 έκανε το 2-0 για την Ελλάδα.

Η Αυστριακή προηγήθηκε με 2-0 στην αναμέτρηση, με τη Σάκκαρη να κατακτά τα επόμενα τέσσερα games (4-2). Η Περελίγκινα επέμεινε και με δύο σερί games ισοφάρισε σε 4-4. Το σετ κρίθηκε στο tie-break εκεί όπου η Σάκκαρη το κέρδισε με 7-4, ενώ αμέσως μετά με ένα επιβλητικό σετ πήρε τη νίκη.

Η Ελλάδα τη Μ. Πέμπτη (9/4) έχει ρεπό, ενώ τη Μ. Παρασκευή (10/4) θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο τελευταίο της παιχνίδι για τη φάση των ομίλων.