Η εθνική ομάδα γυναικών αρχίζει τη Μ. Δευτέρα με πρώτη αντίπαλο την Κύπρο, την προσπάθειά της στη 2η κατηγορία του Billie Jean King Cup στην Μπάνια Λούκα.

Η εθνική ομάδα τένις γυναικών βρίσκεται στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, όπου από τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) αρχίζει την παρουσία της στο Group II της Ευρωαφρικανικής Ζώνης του Billie Jean King Cup, που θα φιλοξενηθεί στην Μπάνια Λούκα.

Η ελληνική αποστολή, με κάπτεν τον Βασίλη Μαζαράκη, απαρτίζεται από τις: Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Νο.136), Μάρθα Ματούλα (Νο.343), Ελένη Κοροκοζίδη (Νο.652) και Μαρία Σάκκαρη, που αναμένεται να ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα τη Μ. Δευτέρα.

Στο τουρνουά παίρνουν μέρος 10 συνολικά εθνικές ομάδες, οι οποίες μετά την κλήρωση της Κυριακής (5/4) χωρίστηκαν σε δύο ομίλους των πέντε ομάδων.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Α' όμιλο μαζί με την οικοδέσποινα Βοσνία/Ερζεγοβίνη, την Κύπρο, τη Φινλανδία και την Αυστρία.

Η πρεμιέρα για την εθνική ομάδα είναι προγραμματισμένη για τη Μ. Δευτέρα (6/4) απέναντι στην Κύπρο, ενώ τη Μ. Τρίτη (7/4) θα τεθεί αντιμέτωπη με την οικοδέσποινα Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι ομάδες που θα πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλό τους θα προβιβαστούν στην 1η κατηγορία, οι τελευταίες θα υποβιβαστούν.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα στην Μπάνια Λούκα.



