Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα χωμάτινα γήπεδα στο 500άρι τουρνουά του Μονάχου, κάνοντας πρεμιέρα με τον Φάμπιαν Μαροζάν.

O Στέφανος Τσιτσιπάς εν μέσω αγωνιστικής κρίσης, ψάχνει μια σπίθα που θα αποτελέσει το έναυσμα μιας νέας αρχής στην καριέρα του.

Ο 27χρονος παίκτης μετά τον αποκλεισμό του στον 1ο γύρο στο Masters του Μόντε Κάρλο έχει βρεθεί στο Νο.66 της παγκόσμιας κατάταξης, με το 500άρι τουρνουά στο Μόναχο να αποτελεί τον 2ο σταθμό της παρουσίας του στη χωμάτινη περίοδο αγώνων.

Ο Τσιτσιπάς θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο τουρνουά στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας και το Μ. Σάββατο (11/4) έμαθε την κλήρωσή του, με τους αγώνες να ξεκινούν τη Δευτέρα (13/4).

Πρώτος αντίπαλός του στη φάση των «32» θα είναι ο Ούγγρος, Φάμπιαν Μαροζάν (Νο.43), τον οποίο ο Τσιτσιπάς νίκησε πέρυσι στο Masters του Σινσινάτι με 7-6(3), 6-2, στη μοναδική μέχρι τώρα συνάντησή τους στο tour.

O νικητής στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ντένις Σαποβάλοφ και Τάλον Γκρίκσπορ, ενώ στα προημιτελικά υπάρχει πιθανή διασταύρωση με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.3 στο ταμπλό.

Στο ίδιο μέρος του ταμπλό υπάρχουν οι Μπομπ Σέλτον (Νο.2) και Ζοάο Φονσέκα, ενώ στο πάνω μέρος ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.1), επιστρέφει στο Μόναχο προκειμένου να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Επίσης υπάρχουν οι Φρανσίσκο Σερούντολο και ο Φλάβιο Κομπόλι.