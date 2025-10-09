Η νέα τρέλα λέγεται Million Dollar 1 Point Slam, θα γίνει παραμονή του Australian Open στη Μελβούρνη και θα μοιράσει σχεδόν 600.000 ευρώ.

Ένα νέο τουρνουά επίδειξης που θα μοιράσει λεφτά με τη σέσουλα και το κάθε παιχνίδι θα κρίνεται σε έναν και μόνο πόντο, έρχεται τον Ιανουάριο στην Αυστραλία.

Πρόκειται για το Million Dollar 1 Point Slam, που θα διεξαχθεί στη Μελβούρνη σε ένα απόγευμα την εβδομάδα πριν από το Australian Open (12 Ιανουαρίου - 1η Φεβρουαρίου) και θα μοιράσει ένα εκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια, περίπου 600.000 χιλιάδες ευρώ.

Στο Million Dollar 1 Point Slam θα πάρουν μέρος 22 επαγγελματίες και 10 ερασιτέχνες παίκτες και όπως γνωστοποίησε ο διευθυντής του Australian Open, Κρεγκ Τίλερ, ο Κάρλος Αλκαράθ έχει εκφράσει την επιθυμία του να πάρει μέρος, ενώ φαίνεται να «ψήνεται» και ο Γιάνικ Σίνερ

🚨🎾 L’OPEN D’AUSTRALIE LANCERA UNE NOUVELLE COMPÉTITION EN 2026 !



Le « Million Dollar 1 Point Slam » : 10 amateurs défient 22 pros en matchs d’un seul point durant la semaine de qualifs.



Le vainqueur empochera 1 million de dollars australiens, mais devra battre de grands noms… pic.twitter.com/yEzsrCOXnE October 7, 2025

Το τουρνουά δεν θα έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ωρών και η μορφή του έχει ως εξής: Τριάντα δύο παίκτες θα αγωνιστούν με κλήρωση που θα ξεκινήσει από τον γύρο των «32».

Κάθε αγώνας θα διαρκεί μόνο έναν πόντο, όποιος τον κερδίσει θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο, που σημαίνει ότι το σερβίς θα παίζει σημαντικό ρόλο.