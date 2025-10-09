Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νικώντας και τον Ζιζού Μπεργκς με 2-0 σετ, πέρασε στα ημιτελικά στο Masters της Σαγκάης και πλησιάζει στον πρώτο του τίτλο μετά αυτόν στη Γενεύη τον Μάιο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντέχει και ο 38χρονος στο Masters της Σαγκάης μπορεί να ονειρεύεται τον τίτλο Νο.101 στην καριέρα του. Ο Σέρβος επικράτησε επί του Βέλγου, Ζιζού Μπεργκς με 6-3, 7-5 και πήρε την πρόκριση για 10η φορά στην καριέρα του στο Masters της Σαγκάης, φθάνοντας πιο κοντά στην επιστροφή στους τίτλους.

Μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ο Τζόκοβιτς έφθασε στο ορόσημο των 100 τίτλων στις 24 Μαΐου 2025 στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, ενώ σε επίπεδο Masters μετρά 40 τίτλους, με τελευταίο τον Νοέμβριο του 2024 στο Παρίσι.

«Οι συνθήκες είναι δύσκολες αυτές τις μέρες για όλους τους παίκτες κι εγώ απλώς προσπαθούσα να κρατηθώ ζωντανός στο γήπεδο. Χαίρομαι που ξεπέρασα αυτό το εμπόδιο του Μπεργκς» είπε μετά τον αγώνα ο Τζόκοβιτς.

Απέφυγε την ταλαιπωρία του 3ου σετ, σε ένα αμφίρροπο 2ο σετ, εκεί ο Τζόκοβιτς με break προηγήθηκε με 5-4, όμως σπατάλησε την ευκαιρία να τελειώσει τον αγώνα, 5-5, ο Σέρβος απάντησε με νέο break (6-5) και παρότι το διπλό match point (40-15), μετατράπηκε σε break point, με τρεις στη σειρά πόντους έφθασε στο 7-5 και στην πρόκριση, έχοντας μόλις 11 winners, αλλά και οκτώ όλα κι όλα αβίαστα λάθη.

Κόντρα στον άσημο Βασερό, που έχει άνοδο 112 θέσεων.

Αντίπαλός για μια θέση στον τελικό θα είναι ο Βαλεντίν Βασερό. Ο 26χρονος Μονεγάσκος συνέχισε την εκπληκτική του πορεία αποκλείοντας και τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-2, 7-6(4), 6-4 και τώρα θα βρεθεί απέναντι στον Τζόκοβιτς.

Χωρίς τίτλο στο tour, ο Βασερό προερχόμενος από τα προκριματικά, έφθασε στις οκτώ διαδοχικές νίκες στο Masters της Σαγκάης και ήδη έχει αναρριχηθεί κατά 112 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, μπαίνοντας στο Top 100 και συγκεκριμένα στο Νο.92.

Στα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών την Παρασκευή (10/10), αρχικά ο Γάλλος, Αρθουρ Ρίντερκνες θα παίξει με τον Φελίξ-Οζέρ Αλιασίμ (10:00) και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον ΄Άλεξ ντε Μινόρ.