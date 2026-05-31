Τελικός Champions League 2026: Βασίλισσα στα... πέναλτι η Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε χθες (30/05) το Champions League μέσω της διαδικασίας που γνωρίζει καλύτερα απ΄όλες: εκείνη των πέναλτι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε χθες (30/05) με 4-3 στα πέναλτι (1-1 κ.δ) της Άρσεναλ, στον τελικό του Champions League και κατέκτησε αυτό που ήταν το πέμπτο τρόπαιο για τον παριζιάνικο σύλλογο από τον Αύγουστο του 2025.

Οι δις πρωταθλητές Ευρώπης έχουν απολαύσει μια απίστευτα επιτυχημένη περίοδο, καθώς μέσα σε λιγότερο απο εννέα μήνες κατέκτησαν το UEFA Super Cup, το FIFA Intercontinental Cup, το Trophée des Champions (Γαλλικό Super Cup), τη Ligue 1 και τώρα το Champions League.

Το πιο αξιοσημείωτο απ΄όλα όμως, είναι ότι τα τέσσερα από αυτά τα πέντε τρόπαια κατακτήθηκαν χάρη στη διαδικασία των πέναλτι. Πιο συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου 2025 η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Σούπερ Καπ της UEFA νικώντας την Τότεναμ (2-2, 4-3 στα πέναλτι). Στις 17 Δεκεμβρίου 2025 νίκησε τη Φλαμένγκο (1-1, 2-1 στα πέναλτι) στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου της FIFA, στις 8 Ιανουαρίου 2026 επικράτησε της Μαρσέιγ (4-1 στα πέναλτι, 2-2 κ.δ) και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας, ενώ χθες εξασφάλισε τον τίτλο του Champions League, μέσα από την ίδια διαδικασία.

PSG this season:



Won UCL on penalties

Won French Supercup on penalties

Won UEFA Supercup on penalties

Won FIFA Intercontinental cup on penalties pic.twitter.com/6H5zsGXaPZ May 30, 2026

Για την ιστορία, την τελευταία φορά που η Παρί Σεν Ζερμέν έπαιξε σε τελικό διοργάνωσης και δεν έφτασε στα πέναλτι ήταν στις 13 Ιουλίου του 2025, όταν ηττήθηκε με 0-3 από την Τσέλσι του Ένζο Μαρέσκα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.