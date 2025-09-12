Γκλαβάς: «Οι φίλοι του αθλήματος θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα»

Την τιμή να φιλοξενεί η χώρα μας έναν τόσο σπουδαίο αγώνα στο τένις τόνισε ο Θόδωρής Γκλαβάς, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το ζευγάρι Ελλάδα - Βραζιλία.

Παράλληλα με τις δηλώσεις και την κλήρωση των αγώνων του ζευγαριού Ελλάδα - Βραζιλία, ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, πήρε το λόγο κάνοντας ξεκάθαρη την τιμή της χώρας μας να φιλοξενεί ένα αγώνα τέτοιου επιπέδου.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (13-14/9) η Team Hellas θ' αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στο κεντρικό court του ΟΑΚΑ. Για το γεγονός αυτό μίλησε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, προσκαλώντας τον κόσμο να παρευρεθεί στο ανακαινισμένο στάδιο, δηλώνοντας σίγουρος για την ατμόσφαιρα που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η Ομοσπονδία κάνει προσπάθειες για να δοθούν κι άλλες ευκαιρίες στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει από κοντά τένις στο υψηλότερο επίπεδο.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Γκλαβά

«Η σημερινή κλήρωση των αγώνων του Davis Cup ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βραζιλία σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη σπουδαίας διοργάνωσης για το ελληνικό τένις. Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε μια τόσο υψηλού επιπέδου αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ και είμαστε βέβαιοι ότι οι φίλοι του αθλήματος θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα, δίνοντας ώθηση στους αθλητές μας.

Η ΕΦΟΑ στηρίζει με κάθε τρόπο την εθνική ομάδα και τονίζει τη σημασία της συνέπειας, της προσπάθειας και του ήθους που επιδεικνύουν οι Έλληνες αθλητές. Είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστούν με πάθος και αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Καλούμε όλο το φίλαθλο κοινό να βρεθεί στο πλευρό της Εθνικής μας, να στηρίξει και να απολαύσει από κοντά σπουδαίο τένις, συμβάλλοντας ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στο Davis Cup και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Από την πλευρά μας, ως διοίκηση της Ομοσπονδίας, μαζί με τους συνεργάτες μας, εργαστήκαμε μεθοδικά ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης. Εργαζόμαστε επίσης έτσι ώστε οι Έλληνες φίλαθλοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν από κοντά τένις από το υψηλότερο επίπεδο».