H Team Hellas θα λάβει μέρος στο United Cup του επερχόμενου Ιανουαρίου και ο Στέφανο Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα με αποδέκτη τη Μαρία Σάκκαρη...

Έχοντας μάθει τις αντιπάλους της η Team Hellas για το United Cup του επερχόμενου Ιανουαρίου (2-11), ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter) έκανε το δικό του σχόλιο με αποδέκτη τη Μαρία Σάκκαρη.

Πιο συγκεκριμένα, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο τουρνουά που θ' ανοίξει τη σεζόν στο τένις. Εκεί, η Team Hellas θα βρεθεί απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιαπωνία στον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης.

Αναμφίβολα ένα απαιτητικό... έργο για τη «γαλανόλευκη» αποστολή, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ήδη τις ψυχολογικές «ντόπες». Με ανάρτησή του στα social media έδωσε το σύνθημα ενόψει της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στην Αυστραλία, την οποία συνόδευσε με μία περυσινή φωτογραφία όπου απεικονίζεται αυτός και η Ελληνίδα τενίστρια.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο United Cup για άλλη μια φορά τον Ιανουάριο. Ας το κάνουμε ξανά Μαρία».