Τους αντιπάλους της έμαθε η Team Hellas στο United Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στις αρχές του επόμενου χρόνου στο Περθ της Αυστραλίας...

Η επόμενη σεζόν στο τένις, θα ξεκινήσει με το United Cup (2-11 Ιανουαρίου). Εκεί, η Team Hellas πρόκειται να δώσει το «παρών», μαθαίνοντας τους αντιπάλους της στον όμιλο που θα διεξαχθεί στο Περθ της Αυστραλίας.

Το πρωί της Δευτέρας (17/11), η Team Hellas τοποθετήθηκε στον 5ο όμιλο της διοργάνωσης. Απέναντί της θα βρεθούν οι Μεγάλη Βρετανία και Ιαπωνία, διαμορφώνοντας ένα απαιτητικό όμιλο για τα τη «γαλανόλευκη» αποστολή.

Η Μεγάλη Βρετανία, εκτός απροόπτου, θα κατέβει με επικεφαλής της αποστολής τους Τζακ Ντρέιπερ και Έμμα Ραντουκάνου. Ενώ η Ιαπωνία θα έχει στις τάξεις της την Ναόμι Οσάκα.

Από τη μεριά της η ελληνική αποστολή πρόκειται να έχεις στην αποστολή της τον Στέφανο Τσιτσιπά, τη Μαρία Σάκκαρη, τον Πέτρο Τσιτσιπά, τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, τον Στέφανο Σακελλαρίδη και την Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Σημειώνεται πως από τον όμιλο, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη παίρνει απευθείας την πρόκριση στην επόμενη φάση ενώ η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη θα ελπίζει να βρεθεί ανάμεσα στις δύο καλύτερες δεύτερες για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.