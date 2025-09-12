Davis Cup: Το πρόγραμμα του Ελλάδα - Βραζιλία και η ημέρα του αγώνα Τσιτσιπάς - Φονσέκα
Γνωστή έγινε η σειρά των αγώνων στο ζευγάρι Ελλάδα - Βραζιλία για το Davis Cup, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14/9 στο ανακαινισμένο κεντρικό court του ΟΑΚΑ.
Όπως προέκυψε από την κλήρωση, το Σάββατο (13/9) στις 18:00 ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αγωνιστεί κόντρα στον σταρ της Βραζιλίας Ζοάο Φονσέκα. Το παιχνίδι αυτό θ' ακολουθήσει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ.
Τα παραπάνω ματς θ' αποτελέσουν το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Davis Cup, με την Κυριακή (14/9) να έχει τους περισσότερους αγώνες. Προτεραιότητα έχει το ματς για το διπλό (στις 17:00) ανάμεσα στα αδέρφια Τσιτσιπά και τους Ραφαέλ Μάτος / Μαρσέλο Μέλο, ενώ το τέταρτο ματς θα είναι ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζοάο Φονσέκα.
Στην περίπτωση που οι δύο ομάδες φτάσουν έως την τελευταία και πέμπτη αναμέτρηση, οι Στέφανος Σακελλαρίδης και Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία.
To πρόγραμμα του Davis Cup
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
- Στέφανος Σακελλαρίδης - Ζοάο Φονσέκα
- Στέφανος Τσιτσιπάς - Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
- Π. Τσιτσιπάς / Σ. Τσιτσιπάς - Ρ. Μάτος / Μ. Μέλο
- Στέφανος Τσιτσιπάς - Ζοάο Φονσέκα
- Στέφανος Σακελλαρίδης - Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ
