United Cup: Πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία για την Τeam Hellas
Η αρχή του νέου έτους θα βρει την Team Hellas στα court της Αυστραλίας να λαμβάνει μέρος στο United Cup. Στην πόλη του Περθ, η ελληνική αποστολή θ' αντιμετωπίσει την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία, πράγμα το οποίο έμαθε το πρωί της Δευτέρας (17/11).
Όπως ήταν γνωστό, οι διοργανωτές θα δημοσίευαν το πρόγραμμα των ομίλων την Τρίτη (18/11). Έτσι κι έγινε με την Team Hellas να μαθαίνει την αντίπαλο κόντρα στην οποία θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση.
Δείτε ΕπίσηςΤσιτσιπάς σε Σάκκαρη: «Ας το κάνουμε ξανά Μαρία»
Η «γαλανόλευκη» αποστολή πρόκειται ν' αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της την Ιαπωνία. Το ματς αυτό προγραμματίστηκε για τις 2 Ιανουαρίου και το πρώτο σερβίς του tie αναμένεται στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Ο δεύτερος αγώνας θα είναι κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος προγραμματίστηκε για τις 5 Ιανουαρίου την ίδια ώρα.
Υπενθυμίζεται πως σε κάθε tie περιλαμβάνονται δύο ματς μονού και ένα ματς μεικτού διπλού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.