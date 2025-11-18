Το πρόγραμμα της στο επερχόμενο United Cup έμαθε η Team Hellas, όπου το πρωί της Δευτέρας (17/11) έμαθε τους αντιπάλους της...

Η αρχή του νέου έτους θα βρει την Team Hellas στα court της Αυστραλίας να λαμβάνει μέρος στο United Cup. Στην πόλη του Περθ, η ελληνική αποστολή θ' αντιμετωπίσει την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία, πράγμα το οποίο έμαθε το πρωί της Δευτέρας (17/11).

Όπως ήταν γνωστό, οι διοργανωτές θα δημοσίευαν το πρόγραμμα των ομίλων την Τρίτη (18/11). Έτσι κι έγινε με την Team Hellas να μαθαίνει την αντίπαλο κόντρα στην οποία θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Η «γαλανόλευκη» αποστολή πρόκειται ν' αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της την Ιαπωνία. Το ματς αυτό προγραμματίστηκε για τις 2 Ιανουαρίου και το πρώτο σερβίς του tie αναμένεται στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Ο δεύτερος αγώνας θα είναι κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος προγραμματίστηκε για τις 5 Ιανουαρίου την ίδια ώρα.

Υπενθυμίζεται πως σε κάθε tie περιλαμβάνονται δύο ματς μονού και ένα ματς μεικτού διπλού.