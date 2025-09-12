Τσιτσιπάς: «Όνειρό μου να κατακτήσω με την Ελλάδα το Davis Cup»

Το όνειρό του αναφορικά με την Team Hellas και το Davis Cup εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Ελλάδας με τη Βραζιλία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (13-14/9)

Μετά την γνωστοποίηση του αναλυτικού προγράμματος για το ζευγάρι Ελλάδα - Βραζιλία στο Davis Cup, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14/9 στο κεντρικό court του ΟΑΚΑ, έγιναν οι καθιερωμένες δηλώσεις από του πρωταγωνιστές.

Αναμφίβολα, αυτή που ξεχώρισε ήταν του Στέφανου Τσιτσιπά ο οποίος αποκάλυψε πως το όνειρο του να κατακτήσει μία μέρα με την Team Hellas το Davis Cup. Ο 27χρονος αθλητής τόνισε πως αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, εξηγώντας πως πολλές χώρες έχουν στη σύνθεσή τους τουλάχιστον δύο παίκτες εντός της 50άδας ή της 100άδας της ATP.

Βέβαια, αναφέρθηκε και στις εξαιρέσεις της Ελβετίας και του Βελγίου, οι οποίες κατέκτησαν τον τίτλο της διοργάνωσης με ένα τενίστας στα υψηλά επίπεδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Ο προσωπικός μου στόχος και όνειρο είναι να κατακτήσω το Davis Cup με την εθνική ομάδα. Ίσως αυτό να ακούγεται υπερβολικό, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν διαθέτουμε έναν δεύτερο παίκτη μέσα στο Top 50 ή καν στο Top 100 της παγκόσμιας κατάταξης ATP.

Ωστόσο, χώρες όπως η Ελβετία ή το Βέλγιο κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της διοργάνωσης, έχοντας τουλάχιστον έναν παίκτη εντός της πρώτης εκατοντάδας. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω πως αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που πραγματικά μετράει είναι η προσπάθεια που κάνουμε όλοι, με τα μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτουμε, για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.

Προσωπικά, δεν αναζητώ οικονομικά οφέλη μέσα από αυτό. Το κάνω γιατί το νιώθω βαθιά μέσα μου, είναι πάθος για μένα, για την πατρίδα μου. Θέλω να το πετύχω για τον εαυτό μου, για την ομάδα, για όλους μας. Είναι μια προσωπική υπόθεση. Ελπίζω πραγματικά κάποια μέρα αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα».