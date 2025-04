Ο Ρώσος, Σβιάτοσλαβ Γκούλιν ξέφυγε εντελώς, δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα στον διαιτητή κι ενώ είχε κερδίσει τον πόντο.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη την Τρίτη (29/4) σε παιχνίδι του 1ου γύρου για το ITF M25 στο Σαμπαντέλ της Ισπανίας.

Ο Ρώσος, Σβιάτοσλαβ Γκούλιν στο παιχνίδι του με τον Ισπανό, Σάντσεζ Κουίλεζ, προχώρησε σε μια ακατανόητη ενέργεια.

Τη στιγμή που πετύχαινε το 4-0 στο 3ο σετ, γύρισε προς τον διαιτητή και βρίζοντας, έδειξε τα γεννητικά του όργανα.

World #407 Svyatoslav Gulin was disqualified from his match in an ITF today for this.



He cussed at the umpire and made these obscene gestures…



😳😳😳😳😳😳😳



Leading 4-0 in the 3rd set…



That’s one way to lose a tennis match.



pic.twitter.com/WkZfHYgGMc