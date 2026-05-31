Μία υπέροχη στιγμή είχαμε κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Ντεζιρέ Ντουέ και Μάιλς Λιούις-Κέλι.

Ο τελικός του Champions League για το 2026 μας πρόσφερε ποικίλες εικόνες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και στους πανηγυρισμούς της Παρί Σεν Ζερμέν για την back-to-back κατάκτηση του τίτλου.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν αναμφίβολα αυτή του 79ου λεπτού. Ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί έδωσε μία εκπληκτική ποδοσφαιρική «μάχη» με τον Μάιλς Λιούις-Κέλι της Άρσεναλ με τον δεύτερο να βγαίνει εν τελεί νικητής και να παίρνει και έξυπνα το φάουλ.

Ο 21χρονος σταρ των Γάλλων εκείνη τη στιγμή, αποδεχόμενος την ήττα του στην μονομαχίες πήρε κατευθείαν αγκαλιά τον 19χρονο χαφ των Λονδρέζων, με την κάμερα να καταγράφει το γεγονός.

Πρόκειται για δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του σύγχρονου ποδοσφαίρου και για πολλούς, το μέλλον του αθλήματος, με τη συγκεκριμένη αγκαλιά να χαρακτηρίζεται ως βγαλμένη από το μέλλον αλλά των... εκατομμυρίων καθώς ο πρώτος κοστίζει 90 εκατ. ευρώ στο transfermarkt και ο κατά δύο χρόνια μικρότερος του, δεύτερο, κοστίζει 35 εκατ. ευρώ.