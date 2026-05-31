Ο Μίκελ Αρτέτα παραδέχτηκε ότι «πονάει» μετά τη λήξη του τελικού του Champions League, αλλά επέμεινε ότι η εμπειρία αυτή πρέπει να γίνει καύσιμο για μελλοντικές επιτυχίες.

Η Άρσεναλ δεν τα κατάφερε χθες (30/05) απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, παρά το γεγονός ότι προήγηθηκε από νωρίς χάρη στο γκολ του Κάι Χάβερτζ στο 6', με το σύνολο του Λουίς Ενρίκε να παραμένει τελικά στον θρόνο του και να ανακηρύσσεται πρωταθλήτης Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, εμφανίστηκε καταρρακωμένος, αναλογιζόμενος τα μικρά περιθώρια λάθους που δεν επέτρεψαν στην ομάδα του να γράψει ιστορία.

«Πόνος, αυτό είναι το συναίσθημα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Όταν φτάνεις τόσο μακρυά στο τουρνουά και είσαι μόλις λίγα πέναλτι μακριά από την κατάκτηση της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, έτσι νιώθεις».

🇪🇸💔 Mikel Arteta: "How I'm feeling? Pain. When you are so close in a competition, a few penalty kicks in the biggest club competition in the world, then that's how we should feel. We have to turn this pain into fuel." (UEFA) pic.twitter.com/bKIf9x3eYE May 30, 2026

Παρά την απογοήτευση, ο Ισπανός τεχνικός έσπευσε να επαινέσει τους παίκτες του και το τεχνικό του επιτελείο για μια σεζόν που τους είδε να φτάνουν στον τελικό αήττητοι.

«Είχαμε έναν απίστευτο ανταγωνισμό. Δεν έχουμε χάσει ούτε έναν αγώνα στη διοργάνωση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν κάτι έπρεπε να γίνει όπως έπρεπε, ειδικά στις περιοχές, αυτά τα περιθώρια δεν πήγαν υπέρ μας».

Ο Αρτέτα επισήμανε μια σειρά από διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αλλάξει το αποτέλεσμα υπέρ της Άρσεναλ, ενώ παράλληλα στάθηκε και σε ένα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο που έγινε στον Νόνι Μαντουέκε και δεν δόθηκε ως πέναλτι.

«Παρακολούθησα όλα τα πέναλτι που δόθηκαν στη φετινή διοργάνωση τις τελευταίες 72 ώρες για να καταλάβω τι είναι και τι δεν είναι πέναλτι. Αυτό (το φάουλ στον Μαντουέκε) μπορεί εύκολα να είναι πέναλτι».

🚨 Mikel Arteta: “I watched all the penalties in the competition in the last 72 hours to understand what is a penalty and what is not…



…that one on Madueke can easily be a penalty”. pic.twitter.com/LSnRZN7CN7 May 31, 2026

Ωστόσο, αντί να επικεντρωθεί σε ό,τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, ο νεαρός προπονητής επικεντρώθηκε σε όσα είχε καταφέρει η ομάδα του μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«Αυτό που είπα στους παίκτες και το προσωπικό είναι ότι αν τους πω ένα εκατομμύριο φορές ευχαριστώ, δεν θα είναι αρκετό. Και δεν είναι επειδή κερδίσαμε την Πρέμιερ Λιγκ και δεν είναι επειδή παίξαμε στον τελικό του κυπέλλου, δεν είναι επειδή παίξαμε στον τελικό του Champions League με τον τρόπο που το κάναμε, είναι λόγω της χαράς και των στιγμών που ζήσαμε μαζί κάθε μέρα και αυτό είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο».

Mikel Arteta: "What I said to the players and the staff was if I said a million times thank you it won’t be enough… The joy and moments we have lived together, that’s above anything else." ❤️ pic.twitter.com/fe0rppJY1v May 30, 2026

Ακόμη, ο Αρτέτα τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει τώρα να εκμεταλλευτεί τον πόνο της ήττας, ο οποίος θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν μπροστά.

«Πρώτα απ 'όλα πρέπει να περάσεις μέσα από αυτόν τον πόνο, να τον χωνέψεις και να τον μετατρέψεις σε καύσιμο. Να βελτιωθούμε και να φτάσουμε σε διαφορετικό επίπεδο, επειδή θα απαιτήσει διαφορετικό επίπεδο με την ποιότητα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη».

Ο Βάσκος τεχνικός απέτισε τέλος φόρο τιμής στην αντίπαλη ομάδα, περιγράφοντάς την Παρί Σεν Ζερμέν ως το σημείο αναφοράς που πρέπει τώρα να κυνηγήσει η ομάδα του.

«Θέλω να συγχαρώ την Παρί Σεν Ζερμέν, και ιδιαίτερα τον Λουίς, επειδή κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αυτά που είναι σε θέση να κάνουν με την μπάλα, με ατομικές ενέργειες, δεν το έχω ξανά δει».