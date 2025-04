Παίκτης πέταξε με μανία τη ρακέτα του στην άλλη πλευρά του κορτ (vids)

Ο Γάλλος, Τέρενς Άτμαν μην μπορώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του, πέταξε τη ρακέτα του στην άλλη πλευρά του κορτ σε αγώνα του στο ATP Challenger στην Γκουανγκζού.

Ο Τέρενς Άτμαν για άλλη μια φορά είχε πολλά νεύρα σε αγώνα του. Ο 23χρονος Γάλλος, Νο.136, κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Κινέζο, Ριγκέλε Τε στο ATP Challenger στην Γκουανγκζού, αφού αρχικά σπατάλησε τρία set points στο 10o game του πρώτου σετ, στη συνέχεια δέχθηκε και break, με τον αντίπαλό του να προσπερνά με 6-5.

Αυτό έφερε την έκρηξη του Άτμαν, που πέταξε με μανία τη ρακέτα του στην άλλη πλευρά του κορτ, με τον κίνδυνο να χτυπήσει κάποιον.Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά με τον Γάλλο παίκτη να παίρνει τελικά την πρόκριση με 5-7, 6-3, 6-1.

Terence Atmane throws his racket across the court after getting broken at 5-5 by Rigele Te.



Atmane had 3 set points on return at 5-4 (40-0).



🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/KDYVyW2fdH