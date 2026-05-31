Πάνω από 400 συλλήψεις έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον τελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ, την ώρα που οι κάτοικοι του Παρισιού μετρούν στις πληγές τους από τα ολονύχτια επεισόδια.

Eικόνες χάους εκτυλίσσονται στο Παρίσι τις τελευταίες ώρες, με μια τεράστια μερίδα οπαδών να έχει ξεχυθεί στους δρόμους της Γαλλικής πρωτεύουσας «πανηγυρίζοντας» την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η γιορτή που είχε στηθεί αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια, καταστροφές καταστημάτων και συγκρούσεις των ατόμων αυτών με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, για την τήρηση της τάξης βρέθηκαν επί ποδός 22.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες χθες σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 8.000 είχαν επιστρατευτεί ειδικά για το Παρίσι και τα προάστιά του.

Η ένταση ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, πολύ πριν αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη, όταν μια ομάδα περίπου 150 ατόμων χωρίς εισιτήριο προσπάθησε να μπουκάρει στο «Παρκ ντε Πρενς», όπου μεταδιδόταν ο αγώνας, με τις δυνάμεις ασφαλείας να τους απωθούν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

⚡️Over 400 people were arrested in France after violent celebrations following PSG's Champions League win over Arsenal.



Fans clashed with police in Paris, causing damage and transport disruptions, while seven officers were injured.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας, με ρίψεις πυροτεχνημάτων, φωτιές και αποκλεισμούς πολλών δρόμων. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, έγιναν συνολικά 416 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, με τις 283 από αυτές να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.Τα επεισόδια οδήγησαν επίσης στον τραυματισμό 50 ατόμων και επτά αστυνομικών, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην πόλη Αζέν.

Αναστάτωση επικρατεί και στο υπουργείο εσωτερικών, με τον Υπουργό, Λοράν Νουνιέζ, να καταδικάζει απερίφρασρα τα γεγονότα χαρακτηρίζοντάς τα «απολύτως απαράδεκτα», ενώ την ίδια στιγμή το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη έχει παραλύσει και οι δρόμοι της πρωτεύουσας θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Following PSG's Champions League victory, Paris has turned into a war zone.