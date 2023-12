Τζόκοβιτς: «Ο Ναδάλ με εξόργιζε, τα νέα παιδιά ξυπνούν ένα θηρίο μέσα μου»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για το πώς αντιμετώπιζε τον Ράφαελ Ναδάλ στα πρώτα βήματα της καριέρας του, για τα mind games στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και για το κίνητρο που έχει απέναντι στους νεότερους παίκτες.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφέρθηκε σε πολλά θέματα σε συνέντευξη στο «60 minutes», με τον Σέρβο να κάνει ειδική αναφορά στον Ράφα Ναδάλ και πώς αντιμετώπιζε τον Ισπανό ή τον Ρότζερ Φέντερερ όταν βρισκόταν στην αρχή της καριέρας του.

Ο Τζόκοβιτς δήλωσε πως ένιωθε τρομοκρατημένος πριν από τα παιχνίδια απέναντί τους, ξεκικώντας από τα αποδυτήρια. Για παράδειγμα μίλησε για τον Ράφαελ Ναδάλ και το πώς προετοιμαζόταν στο Roland Garros, πριν βγει στο κορτ.

«Παίζω με τον Ναδάλ στο Roland Garros και έχω το ντουλάπι μου δίπλα στο δικό του. Και οι δύο είμαστε κοντά και προσπαθούμε να δώσει ο ένας χώρο στον άλλον. Τα αποδυτήρια δεν ήταν και τόσο μεγάλα. Ο τρόπος που κάνει άλματα ο Ναδάλ πριν βγει στο court, κάνει σπριντ δίπλα σου, μπορείς να ακούσεις και τη μουσική από τα ακουστικά του, αυτό ήταν κάτι που με εξόργιζε. Αλλά από την άλλη με ώθησε να κάνω πράγματα μόνος μου και να δείξω ότι είμαι έτοιμος, για μια μάχη, για έναν πόλεμο» είπε ο Τζόκοβιτς.

Τα τρικ του Τζόκοβιτς

Ο Τζόκοβιτς μίλησε και για μικρές λεπτομέρειες στη διάρκεια του αγώνα, για τα mind games: «Παρόλο που δεν υπάρχει σωματική επαφή στο τένις, υπάρχει ακόμα μεγάλη οπτική επαφή. Όταν αλλάζουμε γήπεδο, όταν καθόμαστε στον πάγκο και μετά η μεγάλη οθόνη που δείχνει πώς πίνει το νερό του. Και μετά τον κοιτάζω, πώς πίνει νερό;

Ιδρώνει περισσότερο από το συνηθισμένο; Αναπνέει βαθιά ή όχι; Και μετά βλέπω πώς επικοινωνεί με την ομάδα του. Έχετε όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία επηρεάζουν πραγματικά την απόδοση και το ίδιο το παιχνίδι».

