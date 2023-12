Πώς ο Τζόκοβιτς άλλαξε τη ζωή του πρωταθλητή στο Next Gen, Χαμάντ Μεντιέντοβιτς

Χάρη στην οικονομική - και όχι μόνο- στήριξη του Τζόκοβιτς, ο Χαμάντ Μεντιέντοβιτς έγραψε την πρώτη «χρυσή» σελίδα της καριέρας του.

Ο 20χρονος Χαμάντ Μεντιέντοβιτς κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του Next Gen παίζοντας όλη την εβδομάδα εκπληκτικό τένις.

Η Σερβία έτσι έχει και τους δύο νικητές των τελικών της χρονιάς, αφού σε επίπεδο ανδρών, ο Τζόκοβιτς πήρε το ATP Finals.

Ο Νόλε είναι και ο λόγος που ο Μεντιέντοβιτς έχει μια τόσο καλή χρονιά, η οποία έφερε και τον πρώτο μεγάλο τίτλο στην καριέρα του.

The man of the moment @MedjedovicHamad is the #NextGenATPFinals champ 2023! pic.twitter.com/wMInWxbnK8