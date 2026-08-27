Πέτρος Γκαϊδατζής: Η «χρυσή» κούρσα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Πέτρος Γκαϊδατζής με άριστη τακτική και αστείρευτες δυνάμεις, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελ. βαρών στο Άμστερνταμ.
Ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν άφησε κανένα δικαίωμα στους αντιπάλους του στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών να αμφισβητήσουν την ανωτερότητά του.
Ο 25χρονος κωπηλάτης από την Καλαμαριά, μετά τα 750μ. φούλαρε τις... μηχανές και μην τον είδατε, έφθασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, 25 μέρες μετά τη νίκη του και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.