Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στο Μονακό για την κλήρωση της league phase του Champions League.

Η... καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου χτυπά στο Μονακό, όπου σε λίγη ώρα οι 36 ομάδες της league phase του Champions League θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους. Ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, που επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι, πολλοί, και ανάμεσά τους, βρίσκει κανείς και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η UEFA δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο Πορτογάλος σταρ να κρατά τη βαρύτιμη κούπα με τα μεγάλα αυτιά, την οποία έχει κατακτήσει πέντε φορές στην καριέρα του - μία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τέσσερις με τη Ρεάλ Μαδρίτης.