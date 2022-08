Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκάλεσε την Σάκκαρη να ζορίσει στο σερβίς τον Μπερετίνι, για να προσφέρει 10.000 δολάρια τις οικογένειες των θυμάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το σόου που έδωσαν στη Νέα Υόρκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη, είχε ως σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για οικογένειες που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην διάρκεια του αγώνα τους κόντρα σε Μπερετίνι και Ζαβάτσκα, ο Τσιτσιπάς… προκάλεσε την Σάκκαρη να βγάλει άσο ή έστω να μην επιτρέψει στον Μπερετίνι να επιστρέψει το μπαλάκι κι αν το κατάφερνε, θα πρόσφερε επιπλέον 10.000 δολάρια.

Προς… απογοήτευση όλων το πρώτο σερβίς της Σάκκαρη, που νωρίτερα δέχτηκε και... πρόταση γάμου, ήταν έξω, με τον Μπερετίνι να προσπαθεί να την αποσυντονίσει. Το δεύτερο όμως ήταν μέσα και ο Ιταλός δεν έβγαλε την άμυνα, με αποτέλεσμα να χάσει το στοίχημα ο Τσιτσιπάς και να προσφέρει το ποσό για την Ουκρανία (κάτι που μάλλον ούτως ή άλλως θα έκανε).

.@steftsitsipas incentivizes @mariasakkari to serve big to @MattBerrettini and he'll make a donation to the Ukraine Crisis Relief Fund. pic.twitter.com/NcAkdd7rD5