Με δήλωσή της σε ουγγρικό μέσο, η διοίκηση της Γκιόρ επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον Μίλαν Βιτάλις.

Το απόγευμα του Σαββάτου (01/08) η ουγγρική ιστοσελίδα «nemzetisport» ανέφερε πως η ΑΕΚ διαπραγματεύεται με την Γκιόρ για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο «10» αλλά και στο αριστερό «φτερό». Είναι σε εξαιρετική ηλικία και από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι διεθνής με την Ουγγαρία, έχοντας 8 εμφανίσεις.

Το ίδιο μέσο επανήλθε το πρωί της Κυριακής (02/08) στο θέμα με μία δήλωση της διοίκησης του ουγγρικού κλαμπ μέσω της οποίας επιβεβαιώθηκαν οι συζητήσεις στις οποίες βρίσκεται με την «Ένωση».

«Διαπραγματευόμαστε σχετικά με τον Βιτάλις. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ευκαιρία του παίκτη να προχωρήσει, αλλά περιμένουμε μία ρεαλιστική και σαφή αξιολόγησή του από την αγορά. Εμπιστευόμαστε την επαγγελματική προσέγγιση και των τριών μερών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (σ.σ. εννοεί τον παίκτη, την ίδια τους την ομάδα και φυσικά την ΑΕΚ)».

Κλείνοντας στο ρεπορτάζ γίνεται λίγο πως θα φανούν πολλά από το αν εκείνος βρεθεί στην αρχική 11αδα για τον αγώνα πρωταθλήματος της Γκιόρ με την Νιρεγκίχαζα.

Η εφημερίδα προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον μάνατζερ του παίκτη, Βλάνταν Φιλίποβιτς, όμως αυτό δε κατέστη δυνατό.

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