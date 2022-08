Φανατικός θαυμαστής της Μαρίας Σάκκαρη που βρισκόταν στο πλήθος, στο τουρνουά κατά του πολέμου στην Ουκρανία που πήρε μέρος μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, της ζήτησε να την παντρευτεί!

Ένα αναπάντεχο σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (24/8), στο event Tennis Plays For Peace που πραγματοποιήθηκε για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μαρία Σάκκαρη -πήρε μέρος μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά- δέχθηκε μια πρόταση γάμου από θαυμαστή της που ήταν στο πλήθος.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της, κάποιος φώναξε να τον παντρευτεί, με την ίδια να γελάει και να του απαντάει αμήχανα πως έχει αγόρι.

«Έχω αγόρι, συγγνώμη», ήταν η απάντηση της Ελληνίδας αθλήτριας.

Δείτε το βίντεο:

Sakkari getting marriage proposals from the crowd pic.twitter.com/IA2FALOmtM