Τζόλης: Το βίντεο της Άρσεναλ με την γκολάρα του Έλληνα εξτρέμ (vid)
Σε mood Χρήστου Τζόλη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι Άγγλοι, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση και το γκολ του Έλληνα άσου, στο φιλικό 4-1 της Άρσεναλ επί της Τζιρόνα (1/8).
Ο 24χρονος εξτρέμ σκόραρε με πολύ ωραίο τρόπο τρόπο στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Ισπανούς, φέροντας ωραία την μπάλα στο δεξί και πλασάροντας στη γωνία του αντίπαλου κίπερ. Ένα πανέμορφο γκολ, το οποίο οι άνθρωποι των social media των Λονδρέζων έκαναν ακόμη πιο... εντυπωσιακό.
Πως; Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνοντάς στο σε... αργή κίνηση, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Smooth as Tzolis».
Smooth as Tzolis 🧊 pic.twitter.com/Vozx7Pb6f6— Arsenal (@Arsenal) August 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.