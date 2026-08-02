Η Άρσεναλ δημοσίευσε βίντεο στα social media με το παρθενικό γκολ του Χρήστου Τζόλη σε αργή (και απολαυστική) κίνηση.

Σε mood Χρήστου Τζόλη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι Άγγλοι, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση και το γκολ του Έλληνα άσου, στο φιλικό 4-1 της Άρσεναλ επί της Τζιρόνα (1/8).

Ο 24χρονος εξτρέμ σκόραρε με πολύ ωραίο τρόπο τρόπο στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Ισπανούς, φέροντας ωραία την μπάλα στο δεξί και πλασάροντας στη γωνία του αντίπαλου κίπερ. Ένα πανέμορφο γκολ, το οποίο οι άνθρωποι των social media των Λονδρέζων έκαναν ακόμη πιο... εντυπωσιακό.

Πως; Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνοντάς στο σε... αργή κίνηση, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Smooth as Tzolis».