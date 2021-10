Indian Wells: Πρόκριση εξπρές της Σβιόντεκ υπό το βλέμμα του Μπιλ Γκέιτς (vids)

O Μπιλ Γκέιτς είδε από την εξέδρα τον θρίαμβο της Ίγκα Σβιόντεκ στον 3ο γύρο του Indian Wells.

Μόλις 55' χρειάστηκε η Ίγκα Σβιόντεκ για να προκριθεί στον 4ο γύρο του Indian Wells.

Η Πολωνέζα που πριν από μια ημέρα είχε συνάντηση με τον Άντι Μάρεϊ απέκλεισε με 6-1, 6-0 την Βερόνικα Κουντερμέτοβα και θα παίξει με την Οσταπένκο ή την Πουτίντσεβα.

Στην εξέδρα για 2η συνεχόμενη ημέρα ήταν ο Μπιλ Γκέιτς που είναι μεγάλος φαν του τένις και φίλος του Ρότζερ Φέντερερ.

H Σβιόντεκ αξίζει να σημειώσουμε ότι σαν σήμερα (10/10) κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το Roland Garros.

