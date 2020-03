Η φιλία τους είναι πολύχρονη και "βαθιά". Τον Φεβρουάριο έπαιξαν μαζί τένις στο Κέιπ Τάουν για καλό σκοπό και όταν υπάρχει χρόνος ενώνουν τις δυνάμεις τους για το καλό των συνανθρώπων τους.

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν θα μπορούσε να μην δώσει συγχαρητήρια στον Ρότζερ Φέντερερ και στη σύζυγο του για την κίνηση τους να δωρίσουν 1 εκ ελβετικά φράγκα στις οικογένειες στην Ελβετία που έχουν προβλήματα με τον κορονοϊό (covid-19).

O ιδρυτής της Microsoft δημοσιεύει το post του Φέντερερ και τονίζει πως είναι εμπνευσμένη η κίνηση του!

Thanks for your leadership, @rogerfederer. This is an inspiring contribution and will make a big difference for families. https://t.co/iFweCAkg8n

— Bill Gates (@BillGates) March 26, 2020