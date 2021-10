Indian Wells: Η Σβιόντεκ πήγε στο ραντεβού της με τον Μάρεϊ (vid)

Η Ίγκα Σβιόντεκ περίμενε στην προπόνηση του τον Άντι Μάρεϊ για να τον γνωρίσει και θα ήθελε να παίξει μαζί του.

Η Ίγκα Σβιόντεκ εξέφρασε πριν από λίγες ώρες δημόσια την επιθυμία να παίξει μαζί με τον Άντι Μάρεϊ και ο Βρετανός δεν έχασε την ευκαιρία να την καλέσει στην προπόνηση του.

Της έγραψε στο Twitter την ώρα και εκείνη "έτρεξε" εκεί και τον περίμενε. Ήταν ανυπόμονη και όταν ο Μάρεϊ εμφανίστηκε συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί του.

Η Σβιόντεκ είχε τονίσει πως είναι καλός τύπος και έχει χιούμορ.

Μακάρι κάποια στιγμή να τους δούμε και ζευγάρι στα κορτ.

The content we knew we needed@andy_murray + @iga_swiatek =#BNPPO21 pic.twitter.com/0rYApAlsS3