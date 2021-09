Laver Cup: Οι σαμπάνιες δυσκολεύουν τον Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε για ν' ανοίξει μια σαμπάνια στους εορτασμούς της κατάκτησης του Laver Cup από την ομάδα της Ευρώπης. Δεν είναι η πρώτη φορά...

Δεν το έχει να ανοίγει σαμπάνιες ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αυτό φάνηκε στα αποδυτήρια του Boston Garden στη Βοστώνη όπου η ομάδα της Ευρώπης της οποίας και είναι μέλος πανηγύριζε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Laver Cup.

Ο Έλληνας τενίστας ενώ οι συμπαίκτες του είχαν αρχίσει να μπουγελώνουν ο ένας τον άλλο προσπαθούσε χωρίς αποτέλεσμα ν' ανοίξει την σαμπάνια και δεν ξέρουμε εάν στο τέλος τα κατάφερε.

Let the Team Europe celebrations commence. #MoetMoment | @moetchandon | #LaverCup pic.twitter.com/zh9lmc4CWC

Το ίδιο πρόβλημα είχε και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αλλά το έλυσε με την βοήθεια του Αντρέι Ρούμπλεφ.

Πάντως ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο "θέμα" και στον τελικό του Barcelona Open 2021 αλλά εκεί η σαμπάνια ήταν ελλατωματική και δεν έβγαλε αφρό!

The match didn't disappoint but the champagne after did #BCNOpenBS pic.twitter.com/8MKOBDD5WL