Laver Cup: Πρωταθλήτρια ξανά η Ευρώπη του Τσιτσιπά (vids)

H ομάδα της Ευρώπης έφτασε στο 14-1 κόντρα στην ομάδα του κόσμου στη Βοστώνη και "κλείδωσε" τον 4ο τίτλο της στο Laver Cup. Ακυρώθηκε ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ίσνερ.

Τέσσερα τουρνουά και τέσσερις κούπες για την Ευρώπη στο Laver Cup.

Η ομάδα της Ευρώπης "κλείδωσε" πριν από λίγη ώρα στη Βοστώνη τον 4ο τίτλο της αφού έφτασε στο 14-1 σε βάρος της ομάδας του κόσμου.

Οι Ζβέρεφ/Ρούμπλεφ επικράτησαν με 6-2, 6-7 (4), 10-3 των Οπέκλα/ Σαποβάλοφ στο 1ο παιχνίδι της 3ης ημέρας και ξεπέρασαν τους 13β που είναι το όριο για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Another chapter in the dynasty is written. @AndreyRublev97 and @AlexZverev defeat Opelka and Shapovalov, 6-2 6-7(4) 10-3 to claim Team Europe's fourth #LaverCup title.

Το 2017, στο πρώτο Laver Cup της Πράγας, η ομάδα της Ευρώπης επιβλήθηκε με 15-9. Το 2018 στο Σικάγο κέρδισε με 13-8 και το 2019 στη Γενεύη με 13-11.

Το 2020 δεν διεξήχθη λόγω covid-19.

"I'm a proud captain. What you guys did... it's amazing."



Captain Bjorn Borg is honoured to lead Team Europe to victory once again.

Την ομάδα της Ευρώπης που έχει αρχηγό τον Μπιορν Μποργκ αποτελούν οι: Μεντβέντεφ, Τσιτσιπάς, Ζβέρεφ, Ρούμπλεφ, Μπερετίνι, Ρουντ (Φελισιάνο Λόπεζ).

"To my team, I'm proud of the efforts you put forward."



True class, Team World Captain John McEnroe.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο και το 2019 στη Γενεύη.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο3 κόσμου έχει δώσει 4 βαθμούς, από τις νίκες κόντρα στον Κύργιο και στο διπλό με τον Ρούμπλεφ απέναντι στους Κύργιο/Ίσνερ.

To υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης ημέρας που περιελάμβανε και την αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Ίσνερ ακυρώθηκε. Αυτή την ώρα διεξάγεται αγώνας επίδειξης ανάμεσα στους Μεντβέντεφ/Ρουντ και Αλιασίμ/Σβάρτσμαν.

Την ομάδα του κόσμου της οποίας αρχηγός είναι ο Τζον ΜακΕνρο αποτελούν οι: Κύργιος, Σβάρτμαν, Ίσνερ, Οπέλκα, Σαποβάλοφ, Αλιασίμ (Σοκ).

Στο Laver Cup 2021 είδαμε και τον Ρότζερ Φέντερερ αλλά και τον Ροντ Λέιβερ.