Ο Πανιώνιος COSMORAMA Travel ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντριου Τζόουνς.

Ο Πανιώνιος ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι Νεοσμυρνιώτες που θα παίζουν στην Elite League, θέλουν να επιστρέψουν στη Stoiximan GBL.

Το πιο πρόσφατο απόκτημα του Πανιωνίου, είναι ο Άντριου Τζόουνς, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε στην Αυστρία με την Κάπφενμπεργκ.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με τον Αμερικανό αθλητή, Andrew Jones.

Ο Andrew Jones έρχεται στον Πανιώνιο ως πρωταθλητής Αυστρίας με την φανέλα της Kapfenberg έχοντας μάλιστα τεράστια συμμετοχή στην κατάκτηση του τίτλου. Στη σειρά των τελικών με την (πρωταθλήτρια για δύο σερί χρόνια) Oberwart, o Jones είχε κατά μέσο όρο 16,2 πόντους- 6 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στο 8ο πρωτάθλημα της ιστορίας της (και σε ανατροπή από 0-2 σε 3-2) και στο πρώτο μετά το 2020!

Ολοκλήρωσε έτσι μια σπουδαία χρονιά όπου κατέγραψε 19,5 πόντους- 5,3 ριμπάουντ- 3,2 ασίστ- 1,5 κλεψίματα με 39% στα σουτ τριών πόντων σε 41 αγώνες.Ο ίδιος αναδείχθηκε MVP αλλά και κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος Αυστρίας για τη σεζόν 2025-2026.

Γεννήθηκε στο Texas στις 9/12/1997, έχει ύψος 1,93 μέτρα κι αγωνίζεται στη θέση του guard. Μετά από μια σπουδαία τελευταία σχολική χρονιά (τόσο ακαδημαϊκά όσο και αθλητικά) ο Jones μεταπήδησε στο NCAA και στους Texas Longhorns όπου από το πρώτο έτος έδειξε τις τεράστιες δυνατότητές του: 11,4 πόντοι- 3,9 ριμπάουντ- 2,6 ασίστ- 1,2 κλεψίματα σε 33 αγώνες.

Την επόμενη χρονιά άρχισε πολύ καλά και σε 10 αγώνες είχε 13,5 πόντους- 2,4 ριμπάουντ- 2 ασίστ και 46% στα τρίποντα, όμως τον Ιανουάριο του 2018 κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό θέμα υγείας. Αποδείχθηκε πολύ δυνατός σωματικά και πνευματικά κι επέστρεψε στις 6 Νοεμβρίου του ιδίου έτους σε δράση μετά την ιατρική φροντίδα και την θεραπεία.

Στις επόμενες τρεις σεζόν του είχε 11,5 πόντους- 2,3 ριμπάουντ- 1,9 ασίστ (2019-2020) κι επίσης 14,6 πόντους- 4,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ (2020-2021). Στην τελευταία του χρονιά στο κολέγιο ήταν και πάλι παραγωγικός (11,2 πόντοι- 2,8 ριμπάουντ- 1,6 ασίστ).

Στο τέλος εκείνης της σεζόν, αναδείχθηκε ως ένας από τους δύο αποδέκτες του Βραβείου Perry Wallace Most Courageous, το οποίο απονέμεται από την United States Basketball Writers Association σε ένα ή περισσότερα άτομα που συνδέονται με το κολεγιακό μπάσκετ και έχουν επιδείξει εξαιρετικό θάρρος τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε από την Γερμανία και την Rasta Vechta όπου σε 43 αγώνες είχε 10,1 πόντους- 2,9 ριμπάουντ με αποτέλεσμα να οδηγήσει την ομάδα στην άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Συνέχισε στην Γαλλία με την Orchies (17,2 πόντοι- 4,3 ριμπάουντ- 2,6 ασίστ- 1,8 κλεψίματα με 45% στα τρίποντα) ενώ πήρε την πρώτη του γεύση από την Αυστρία τη σεζόν 2024-2025 με την Kapfenberg (17,2 πόντοι- 4,9 ριμπάουντ- 2,3 ασιστ). Στο τέλος της σεζόν αγωνίστηκε στους Nelson Giants στη Νέα Ζηλανδία (19,3 πόντοι- 5 ριμπάουντ- 3,2 ασίστ- 1,9 κλεψίματα) κι επέστρεψε στην Kapfenberg ώστε να πρωταγωνιστήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 6 χρόνια.

Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον Andrew Jones».