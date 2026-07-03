Η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο του παγκόσμιου μπάσκετ βετεράνων, καθώς το FIBA Masters κάνει τζάμπολ το Σάββατο (4/7), με 101 ομάδες και 989 αθλητές από 28 χώρες.

Η Ελλάδα φιλοξενεί για πρώτη φορά το FIBA Masters, με τη μεγάλη διοργάνωση του μπάσκετ βετεράνων να κάνει τζάμπολ το Σάββατο 4 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε εννέα πόλεις της χώρας και συγκεκριμένα στα γήπεδα της Ελευσίνας, της Μάνδρας, του Λουτρακίου, των Αγίων Θεοδώρων, της Κορίνθου, του Κιάτου, του Λεχαίου, του Βέλου και του Βραχατίου, μετατρέποντας την ευρύτερη περιοχή σε σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο basketball community.

Το FIBA Masters απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών, οι οποίοι θα αγωνιστούν τόσο στο κλασικό 5x5 όσο και στο 3x3, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για το μπάσκετ δεν γνωρίζει ηλικία.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν συνολικά 101 ομάδες, με 989 αθλητές από 28 διαφορετικές χώρες να δίνουν το «παρών».

Στους άνδρες οι κατηγορίες διαμορφώνονται σε 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ και 70+, ενώ στις γυναίκες θα υπάρχουν οι ηλικιακές κατηγορίες 40+, 45+, 50-55+ και 60-65+.

Η μεγαλύτερη αποστολή προέρχεται από την Ιταλία με 180 αθλητές, ενώ ακολουθούν η Ελλάδα με 143 συμμετοχές, η Αυστραλία με 136 και η Ιρλανδία με 117. Δυναμική παρουσία θα έχουν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες (58), η Ισπανία (41), η Μογγολία (39), η Ουγγαρία (26), το Μεξικό (24), η Σερβία (24) και το Ηνωμένο Βασίλειο (22).

Από εκεί και πέρα, συμμετέχουν αποστολές από τη Γερμανία (17), τη Γεωργία (15), τη Νιγηρία (14), την Ιαπωνία (14), την Ουρουγουάη (14), τη Βραζιλία (12), τη Ρουμανία (12), την Τσεχία (11), τη Λιθουανία (11), την Αργεντινή (11), το Πουέρτο Ρίκο (10), τη Χιλή (9), τη Λιβερία (8), την Τυνησία (6), την Πολωνία (6) και τη Σενεγάλη (4).

Για τέσσερις ημέρες, η Ελλάδα θα αποτελέσει το επίκεντρο του παγκόσμιου μπάσκετ βετεράνων, φιλοξενώντας μία διοργάνωση που συνδυάζει τον ανταγωνισμό, τη διαχρονική αγάπη για το άθλημα και τη συνάντηση αθλητών από διαφορετικές γενιές και χώρες.