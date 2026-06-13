Παναθηναϊκός: «Ο Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λοτζ με 1 εκατ. ευρώ»
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είναι γνωστό πως βρίσκεται στη λίστα της Βίτζεβ Λοτζ από τον περασμένο Γενάρη. Στην Πολωνία πλέον υποστηρίζουν ότι η πώλησή του από τον Παναθηναϊκό στη συγκεκριμένη ομάδα είναι δεδομένη.
Ο 29χρονος φορ (23/1/97) να σημειωθεί ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 46 συμμετοχές με 9 γκολ και 4 ασίστ. Συνολικά στο τριφύλλι έχει 62 ματς, 13 γκολ και 7 ασίστ σε 1,5 χρόνο.
«Ο Σφιντέρσκι που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028, θ' αγοραστεί από τη Βίτζεβ για 1 εκατ. ευρώ. Ο 51 φορές διεθνής με την Πολωνία επιστρέφει στην Ekstraklasa έπειτα από 7,5 χρόνια. Στο διάστημα αυτό έπαιξε στον ΠΑΟΚ, στη Σάρλοτ, στην Ελλάς Βερόνα κι από τον Ιανουάριο του 2025 είναι στην Αθήνα», αναφέρει Πολωνός δημοσιογράφος.
Στη Βίτζεβ να θυμίσουμε ότι τον Γενάρη παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό και ο τερματοφύλακας Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι.
🚨💣 Widzew Łódź jest blisko porozumienia z Panathinaikosem Ateny ws. Karola Świderskiego. Długie negocjacje i ustalona atrakcyjna cena za reprezentanta Polski - milion euro. Zostały szczegóły do pełnego porozumienia.— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 13, 2026
Świderski ma dogadane warunki. Chciał przyjść już zimą. Jego… pic.twitter.com/q2dxb35h73
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