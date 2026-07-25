Στην Αλ Σαμπάμπ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τιμ Γεντβάι καθώς η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έλαβε την έγκριση για να προχωρήσει στην απόκτηση του στόπερ του Παναθηναϊκού.

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να αποτελέσει ο Τιμ Γεντβάι καθώς στη Σαουδική Αραβία μεταφέρουν ότι η Αλ Σαμπάμπ έλαβε την απαραίτητη έγκριση για την αγορά του 30χρονου στόπερ.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της SPL άναψε το πράσινο... φως στο κλαμπ προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του Κροάτη αμυντικού από τον Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να βρίσκεται ήδη στην Αυστρία όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Μέσα σε μία τριετία, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας ενώ είχε και 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό επτά γκολ και δύο ασίστ.