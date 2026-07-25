Γεντβάι - Παναθηναϊκός: Κλείνει στην Αλ Σαμπάμπ ο Κροάτης στόπερ
Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να αποτελέσει ο Τιμ Γεντβάι καθώς στη Σαουδική Αραβία μεταφέρουν ότι η Αλ Σαμπάμπ έλαβε την απαραίτητη έγκριση για την αγορά του 30χρονου στόπερ.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της SPL άναψε το πράσινο... φως στο κλαμπ προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του Κροάτη αμυντικού από τον Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να βρίσκεται ήδη στην Αυστρία όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
Μέσα σε μία τριετία, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας ενώ είχε και 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό επτά γκολ και δύο ασίστ.
🚨⚪️⚫️ O Al Shabab 🇸🇦 recebeu na sexta-feira a aprovação do Comitê de Controle Financeiro da SPL para contratar o zagueiro 🇭🇷 Tin Jedvaj, que já se encontra na concentração de pré-temporada dos Leões na Áustria há dois dias.— Central do Arabão (@centraldoarabao) July 24, 2026
O jogador de 30 anos chega vindo do Panathinaikos da… pic.twitter.com/c2tATpAIPu
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